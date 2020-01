EUR/USD parvient à dépasser sa MM 200 jours, quels sont les prochains objectifs haussiers? Sur quels seuils doit-on placer les stops?

L’Euro-Dollar a affiché une journée de hausse hier, avec des conséquences techniques indéniables, après avoir hésité quelques jours.

Rappelons en effet que la paire avait menacé de se retrouner à la baisse en début de semaine, les vendeurs s’étant alignés sur une résistance clé.

Cependant, la journée d’hier a permi de clarifier le contexte graphique, en faveur des acheteurs.

Dans l’actualité macroéconomique, on notera que la journée d’hier a été essentiellement marquée par l’IPC US décevant pour novembre, un indicateurs sui semble avoir joué un rôle important dans la progression de l’EUR/USD hier, en faisant pression sur le Dollar.

L’inflation est en effet un sujet sensible pour la Fed, et les chiffres publiés hier ont donc été surveillés de près, d’autant plus que de plus en plus de banques et d’analystes commencent à prévoir que la Fed va rapidement reprendre les baisses de taux.

On notera en effet que les analystes de la banque UBS ont estimé mardi au micro de CNBC que la Fed pourrait abaisser ses taux trois fois cette année, tandis que Goldman Sachs évoquait hier la possibilité d’un recours aux taux négatifs.

Ce jeudi, ce sont les ventes au détail US du mois de décembre qui constitueront les chiffres les plus importants du calendrier économique, d’autant plus que le mois de décembre est sans conteste le plus important pour cette statistique, incluant la période clé des fêtes de fin d’année.

Si les chiffres sont meilleurs que prévu, le Dollar pourrait rebondir, et l’EUR/USD chuter. A l’inverse, des chiffres décevants pourraient renforcer le rebond de l’Euro face au Dollar.

L’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie sera également au programme aujourd’hui, mais devrait être relégué au second plan, car publié en même temps que les ventes au détail.

D’un point de vue graphique, il faut surtout rappeller que l’EUR/USD a cassé au-dessus de sa moyenne mobile 200 jours hier, ce qui constitue un important signal haussier, qui ouvre la voie vers un test du seuil psychologique de 1,12

Plus haut, la paire pourrait se diriger vers le sommet du 31 décembre 2019 à 1,1240, avant le seuil psychologique de 1,13.

En cas de correction sous la MM 200 jours récemment conquise, on pourra considérer que le biais positif immédiat est annulé. Cela mettrait potentiellement en ligne de mire le seuil psychologique de 1,11, puis la moyenne mobile 100 jours à 1,1060, puis le seuil psychologique majeur de 1,10.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,1150 sur le forex.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.