Fed: UOB estime qu’il faut s’attendre à une nouvelle baisse de taux de la Fed pour le mois de Mars 2020

Dans une note d’analyse publiée hier, l’économiste principal du groupe UOB, Alvin Liew, a tiré des conclusions suite à la publication des procès-verbaux de la dernière réunion du FOMC vendredi dernier.

“Suite dernières minutes, les marchés n’ont pas eu beaucoup d’idées nouvelles sur ce qui allait changer les perspectives de la trajectoire du taux directeur de la Réserve fédérale. Les décideurs du FOMC ont considéré que l’orientation actuelle des taux était susceptible de rester appropriée pendant “un certain temps”, ce qui a contribué à renforcer les attentes d’une pause du cycle de politique de la Fed après trois baisses séquentielles de 25 points de base des taux en juillet, septembre et octobre, mais n’a guère apporté d’autres informations nouvelles” indique la banque.

“Comme le marché s’y attend, nous souscrivons nous aussi à l’opinion selon laquelle la Réserve fédérale restera en pause lors de sa prochaine réunion programmée pour les 28 et 29 janvier 2020. Mais contrairement à l’opinion d’une pause plus prolongée de la Fed, nous nous attendons toujours à ce que la Fed mette en œuvre la prochaine réduction de taux de 25bps au 1er trimestre 2020, plus précisément lors du FOMC de mars, et qu’elle reste ensuite en pause pour le reste de l’année 2020. Les facteurs déterminant nos perspectives de politique de la Fed sont toujours les développements du commerce international et maintenant, le facteur supplémentaire des développements US-Iran”.

“A l’inverse, si les négociations commerciales progressent sans heurts en 2020 et si les tensions entre les Etats-Unis et l’Iran ne dégénèrent pas en un véritable affrontement militaire, alors la réduction “d’assurance” sera inutile”.

On notera que pour l’instant, les marchés monétaire n’anticipe aucune hausse ou aucune baisse de taux pour l’ensemble de l’année 2020. Si la Fed commence à préparer les investisseurs à une nouvelle baisse de taux en distillant des indices à ce sujet, il faudra s’attendre à une baisse du Dollar, et donc à un renforcement de la paire EUR/USD sur le Forex.

Copyright (c) 2019 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.