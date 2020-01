GBP/USD : La Banque d’Angleterre (BoE) pourrait faire chuter le cable cette semaine

La très vénérable Banque d’Angleterre (BoE) rend une décision de politique monétaire très attendue ce jeudi 30 janvier. “très attendue” car le rapport de force au sein du comité de politique monétaire de la BoE est équilibré entre les tenants d’une série de baisse de taux pour amortir le Brexit et les tenants d’un statu quo en lien avec les récentes statistiques de l’économie britannique. A priori, il semble que 2 membres sur 9 soient encore hésitants, l’équilibre peut être rompu dans un sens comme dans l’autre, la Livre Sterling (GBP) s’est donc mise en position d’attente sur le Forex.

Le Brexit devient effectif à la fin de ce mois de janvier, du moins en théorie, car dans les faits, c’est une période de transition qui va débuter pendant laquelle le Royaume-Uni va négocier ses futures relations avec l’UE. L’incertitude va donc rester forte et la BoE pourrait anticiper en apportant dors et déjà un soutien monétaire plus prononcé. C’est ce jeudi que nous en sautons davantage.

Sur le plan technique, il semble que les conditions d’une baisse du GBP se mettent en place sur le Forex. Dans cet article, deux graphiques sont proposés et montrent que le taux EUR/GBP construit une figure de creux sur le support hebdomadaire à 0.83£, quant au GBP/USD, c’est une formation en épaule-tête-épaule qui se dessine avec une ligne de cou à 1.2980$. L’analyse technique suggère donc un scénario baissier en devenir pour le GBP, mais c’est à la BoE de trancher et l’AT s’alignera.

GBP/USD – bougies japonaises journalières

EUR/GBP – bougies japonaises hebdomadaires