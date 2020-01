La banque mondiale souligne le risque du retour de la guerre commerciale en 2020

Selon la Banque mondiale, l’économie globale devrait connaître un léger rebondissement de la croissance cette année.

Mais l’institution met en garde contre un certain nombre de risques qui pourraient modifier à la hausse ses prévisions, notamment la possibilité d’une reprise des hostilités commerciales entre les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine.

Dans une mise à jour des perspectives économiques publiée mercredi, la Banque mondiale prévoit que l’économie mondiale croîtra de 2,5 % cette année, soit une légère hausse par rapport à la croissance de 2,4 % en 2019. Il s’agissait de la plus faible performance depuis la crise financière de 2008 et d’un ralentissement important par rapport aux taux de croissance supérieurs à 3 % en 2017 et 2018.

Les perspectives révisées de la banque représentent une révision à la baisse par rapport à sa dernière prévision de juin, alors qu’elle s’attendait à ce que la croissance soit supérieure de 0,2 point de pourcentage cette année. La prévision a également réduit de 0,2 point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale au cours des deux prochaines années, pour atteindre des taux modérés de 2,6 % en 2021 et de 2,7 % en 2022.

” Les risques à la baisse persistent. La reprise est fragile”, a déclaré Ceyla Pazarbasioglu, vice-présidente de la Banque mondiale. “L’incertitude a pesé sur la confiance, le commerce et l’investissement qui sont tous essentiels à la croissance.”‘

Pour les États-Unis, la Banque mondiale prévoit un ralentissement de la croissance du produit intérieur brut de 2,3 % en 2019 à 1,8 % en 2020, puis un nouveau ralentissement à 1,7 % en 2021 et en 2022.

Ces taux de croissance sont nettement inférieurs à la croissance de plus de 3 % que le président Donald Trump a promis de réaliser avec son programme économique de réduction des impôts et de déréglementation.

Pour l’Europe, la Banque mondiale a des perspectives encore plus sombres. La minuscule croissance de 1,1 % de l’an dernier devrait être suivie par d’autres faibles gains de 1 % cette année et de 1,3 % en 2021 et en 2022.

Les nouvelles prévisions prévoient que la Chine, la deuxième économie mondiale, connaîtra un ralentissement constant de sa croissance, soit 5,9 % cette année, 5,8 % l’an prochain et 5,7 % en 2022. Ce serait la période de croissance la plus lente pour la Chine depuis le début des années 1990.

La croissance économique de la Chine et des États-Unis a été touchée par l’incertitude générée par les droits de douane punitifs que les deux pays ont imposés sur leurs marchandises respectives.

La croissance de toutes les économies avancées devrait glisser à 1,4 % cette année, contre 1,8 % l’an dernier, en raison de la faiblesse persistante du secteur manufacturier dans de nombreuses régions du monde, qui a amené les entreprises à renoncer à leurs plans d’expansion et de modernisation des installations de production.

La croissance des économies émergentes devrait s’accélérer pour atteindre 4,1 % cette année, mais cette accélération ne sera pas généralisée. Un rebond est prévu pour un groupe de grandes économies – dont l’Argentine, le Brésil et l’Inde – qui devraient se redresser cette année après une période de faiblesse importante.

Mais les prévisions indiquent que la croissance dans environ un tiers des économies de marché émergentes devrait ralentir cette année en raison d’exportations et d’investissements plus faibles que prévu.

Les politiques commerciales rigoureuses de M. Trump, qui visent à réduire les énormes déficits commerciaux des États-Unis afin de stimuler l’emploi dans le secteur manufacturier américain, ont entraîné une augmentation des barrières protectionnistes aux États-Unis et dans de nombreux autres pays.

La Banque mondiale a estimé que la croissance du commerce mondial a ralenti, passant de 4 % en 2018 à seulement 1,4 % l’an dernier, soit le plus faible gain depuis la crise financière de 2008.

La Banque mondiale a toutefois noté la diminution des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine après la conclusion d’un accord dit de phase 1 entre les deux pays. Elle a prévu que les échanges commerciaux devraient reprendre leur croissance cette année, bien que la croissance commerciale prévue de 1,9 % soit encore bien inférieure aux gains moyens de 5 % enregistrés ces dernières années.

Parmi les autres menaces à la croissance, la Banque mondiale a cité la faiblesse des gains de productivité dans de nombreux pays et une forte augmentation du fardeau de la dette mondiale.

