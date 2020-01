La Fed pourrait de nouveau abaisser ses taux 3 fois cette année selon UBS

Le géant suisse de la gestion de fortune UBS a prédit que la Réserve fédérale américaine pourrait baisser les taux d’intérêt trois fois en 2020 – une prévision qui diffère grandement de beaucoup d’autres projections qui ne prévoient aucun changement ou seulement une seule baisse de taux cette année.

Arend Kapteyn, responsable mondial de la recherche économique chez UBS, a déclaré mardi que les droits de douane appliqués dans le cadre de la guerre commerciale entre Washington et Pékin allaient faire chuter la croissance américaine à seulement 0,5% en glissement annuel au premier semestre 2020.

Les États-Unis ont augmenté les droits de douane sur les produits chinois pour la dernière fois en septembre, la Chine ayant ensuite augmenté ses propres droits de douane sur divers produits américains. Les nouvelles hausses tarifaires initialement prévues pour décembre ont été reportées, les deux parties ayant convenu de conclure la première phase de l’accord commercial.

“Nous pensons que ces dommages tarifaires vont faire baisser la croissance américaine… ce qui va en fait déclencher trois réductions de la part de la Fed, ce qui est loin du consensus, personne ne le croit “, a-t-il déclaré à CNBC.

L’outil FedWatch du CME calcule une probabilité que la Fed maintienne ses taux d’intérêt de plus de 50% jusqu’en septembre. Pour les réunions de la banque centrale en novembre et décembre, cette probabilité tombe à 47 % et à 40,5 %. L’outil est basé sur les prix des futures des marchés en direct et reflète les points de vue des traders qui placent des paris réels sur la bourse du CME.

Kapteyn a noté que les représentants de la Fed eux-mêmes ont montré peu d’inclination à modifier les taux pour l’instant, les procès-verbaux des réunions indiquant qu’ils sont à “une prise confortable” et qu’ils devront observer “une baisse importante des données” avant de réévaluer leur position.

“Nous pensons que ce ralentissement va avoir lieu. Donc, nous pensons que la première réduction pourrait avoir lieu en mars, mais nous avons vraiment besoin de voir… une perte de l’élan de croissance”, a-t-il dit.

