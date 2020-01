L’action Tesla enchaine les records, mais la prudence sera de mise face aux résultats trimestriels mercredi 29 janvier

Les actions de Tesla Inc. sont montées en flèche mardi, un analyste ayant déclaré que la hausse continue des actions est “extrêmement inhabituelle” dans les secteurs automobile et industriel.

Les actions Tesla ont augmenté de plus de 7% hier après avoir chuté lors des trois sessions précédentes.

L’action Tesla a doublé en six mois et a gagné 190% depuis son creux de juin, “ce qui déconcerte de nombreux investisseurs”, a déclaré mardi l’analyste de Bernstein Toni Sacconaghi dans une note.

Sacconaghi, qui affiche un avis « neutre » sur Tesla, a déclaré qu’il avait examiné 40 ans en arrière des cas où des mouvements similaires d’actions de grandes capitalisations avaient eu lieu.

Bien qu’il ne soit pas inédit dans d’autres secteurs, ce gain important “est extrêmement inhabituel dans les secteurs de l’automobile et de l’industrie”, a-t-il déclaré, citant trois exemples avant la course de Tesla : Ford Motor et Daimler à la suite de la crise financière mondiale, et Fiat Chrysler Automobiles NV en 2017.

Les conséquences de ces “périodes de surperformance spectaculaire” sont mitigées, a déclaré M. Sacconaghi, qui a maintenu sa position prudente sur le titre.

“Nous continuons à croire que le rapport risque/rendement à court terme est biaisé à la baisse pour Tesla”, a déclaré l’analyste.

Bien qu’il soit “difficile d’appeler le sommet d’une fusée … nous notons que les attentes pour (Tesla) semblent augmenter sensiblement, tandis que nous restons prudents en raison de la giga usine de Shanghai qui tire les marges vers le bas au T4 et au T1, la faiblesse saisonnière affectant la demande du T1 suite à l’élimination des subventions aux États-Unis et aux Pays-Bas, et le potentiel de cannibalisation du modèle 3 comme rampes du modèle Y”.

Les actions Tesla ont gagné 80% au cours des 12 derniers mois, contre des progressions de 25% et 19% pour l’indice S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average. Depuis la fin octobre 2019, le titre affiche une performance de près de 120%. Depuis le début de l’année, la progression dépasse 30%.

Rappelons pour finir que Tesla a déclaré la semaine dernière qu’il publierait ses résultats du quatrième trimestre le 29 janvier. Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à ce que le constructeur automobile annonce des bénéfices ajustés de 1,65 $ par action sur des ventes de 6,9 milliards de dollars. Ce chiffre est à comparer aux bénéfices ajustés de 1,93 $ par action sur des ventes de 7,2 milliards de dollars au quatrième trimestre 2018.

Cet publication constituera un test clé, puisque compte tenu de la forte hausse récente, toute mauvaise nouvelle serait sans doute durement sanctionnée par le marché.

