Le Bitcoin confirme un peu plus son statut de valeur refuge avec sa hausse face à la crise du Coronavirus

Le Bitcoin (BTC) s’affiche en hausse aujourd’hui après une courte période de consolidation. La plus importante crypto-monnaie a gagné plus de 3 % au cours des dernières 24 heures avec un récent pic à 8730$.

Le bitcoin se synchronise avec l’or

Les marchés boursiers et les prix du pétrole se sont effondrés lundi, dans un contexte de craintes et d’anxiété croissantes quant à l’impact économique de la propagation du coronavirus chinois. Les valeurs refuges traditionnelles telles que l’or, l’argent, les bons du Trésor et le yen japonais ont gagné du terrain en séance asiatique. Le Bitcoin a également gagné du terrain, ce qui tend à confirmer son statut de valeur refuge.

Bien que la corrélation de la hausse du Bitcoin avec le sentiment de risque ne soit pas encore claire, elle tend à se développer en synchronisation avec les contrats à terme sur l’or. À la fin de la semaine précédente, l’intérêt ouvert sur les contrats à terme sur l’or a bondi de près de 10 500 contrats, ce qui signifie que le marché a inversé les baisses précédentes.

La nouvelle escalade des différends commerciaux entre les États-Unis et le reste du monde va alimenter l’intérêt des investisseurs pour l’or – tant physique que numérique. La corrélation entre les deux actifs pourrait encore s’accroître.

Selon les recherches de Mike Mcglone de Bloomberg, le BTC sera à la hauteur de son titre d’or numérique en 2020. L’expert estime que la crypto a beaucoup en commun avec le métal précieux, ce qui signifie qu’ils sont obligés de se déplacer en synchronisation. Comme 2020 devrait devenir une année de premier ordre pour les valeurs refuges, “les mouvements de l’or agiront comme un indicateur de la performance du prix du Bitcoin”, a expliqué M. Mcglone.

Analyse Technique BTC/USD

D’un point de vue technique, on notera que le BTC/USD a cassé au-dessus de sa moyenne mobile 200 heures (8615$) ce matin, mais se trouve désormais juste sous sa moyenne mobile 200 jours (8737$), qui pourrait bloquer la hausse. Plus haut, la prochaine cible serait le seuil psychologique de 9000$.

A la baisse, 8500$, puis la moyenne mobile 100 jours à 8300$ et le creux de la semaine dernière à 8205$ seront les premiers supports potentiels à prendre en compte, avant le seuil psychologique de 8000$.

Actuellement, le Bitcoin évolue autour de 8715$.

Graphique BTC/USD D1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.