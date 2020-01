L’EUR/USD devrait rester indécis entre 1.0980 et 1.1065 pour l’instant selon 2 banques

Une phase d’incertitude pourrait se profiler sur la paire EUR/USD, alors que celle-ci a été incapable de casser sous le seuil psychologique de 1.10 malgré deux tests hier et avant-hier, mais ne semblant pas non plus disposée à s’engager dans un rebond conséquent.

A ce propos, on notera que dans une note d’analyse publiée ce matin, la Commerzbank estime que tout rebond de l’EUR/USD ne devrait pas dépasser 1.1065 :

“L’EUR/USD a marqué une pause juste avant le creux 29 novembre à 1.0981. Juste en dessous se trouve un autre support à 1,0956 et bien que nous pensons que ce seuil tiendra le test initial, il est également considéré comme la dernière défense pour le plus bas de 1,0879 octobre. Les rebonds à court terme devraient s’achever avant 1,1065 et nous attendons un rebond mineur pour nous positionner à la vente”.

Cependant, d’un autre côté, la banque UOB estime dans uen note parue aujourd’hui qu’une cassure sous 1.0980 est peu probable à court terme :

« Au lieu de “s’échanger latéralement”, l’euro a atteint son plus bas niveau depuis deux mois, à 1,0990, avant de se redresser rapidement. Malgré ce nouveau plus bas, l’action sur les prix manque d’élan et le risque de baisse semble limité. À partir de là, nous continuons à nous attendre à ce que l’euro s’échange latéralement, probablement entre 1,0995 et 1,1040″.

A horizon 1 à 3 semaines, la banque n’exclue toutefois pas une plus forte baisse :

“Notre opinion de mardi (28 janvier, spot à 1,1020) selon laquelle “l’euro pourrait continuer à baisser mais toute faiblesse devrait rencontrer un solide soutien près du plus bas de novembre dernier, près de 1,0980” est toujours valable. L’euro doit passer au-dessus de 1,1070 (niveau de “forte résistance” précédemment à 1,1085) afin d’indiquer que la récente faiblesse s’est stabilisée. D’ici là, une cassure de 1,0980 n’est pas exclue, mais seule une clôture à New York en dessous de ce niveau suggérerait que l’euro est prêt à s’attaquer à 1,0945, peut-être le plus bas de 2019 à 1,0875″.

Graphique EUR/USD D1

