L’EUR/USD maintient un profil baissier, mais l’incertitude pourrait s’installer avant la BCE

Le profil graphique de la paire Euro-Dollar reste négatif ce lundi après la forte chute affichée jeudi et vendredi dernier, face à un calendrier économique qui a largement favorisé le Dollar, entrainant mécaniquement l’EUR/USD dans une correction.

En ce qui concerne la journée de Jeudi, on rappellera que les inscriptions hebdomadaires au chômage, l’indice de la Fed de Philadelphie et les ventes au détail sont ressortis au-dessus du consensus. Vendredi, ce sont ensuite les mises en chantier et la confiance des consommateurs selon le Conference Board qui ont entrainé les investisseurs à pousser encore davantage la hausse du billet vert.

Aujourd’hui, il ne faudra pas compter sur le calendrier économique pour animer les échanges, alors que la seule statistique importante du jour a déjà été publiée, à 8h. L’IPP allemand du mois de décembre est en effet ressorti à 0.1% contre 0.2% anticipé.

Compte tenu du fait que plus aucune statistique importante pour l’EUR/USD ne sera pub liée ce lundi, il est possible que les investisseurs reportent en grande partie leur attention sur les facteurs techniques.

Dans ce domaine, le premier point à retenir est que l’Euro teste actuellement la résistance immédiate de 1.11.. Une confirmation d’un retour au-dessus de ce seuil serait un signal encourageant, mais il faudrait pouvoir observer un franchissement au-dessus de la moyenne mobile 200 jours à 1.1136 pour pouvoir se positionner à l’achat autrement qu’à très court terme.

Si cela se concrétise, on surveillera tout d’abord le sommet de la semaine dernière à 1.1170, avant le seuil rond de 1.12, puis le sommet du 31 décembre à 1.1240, et le seuil psychologique de 1.13. A la baisse, le creux de la semaine dernière marqué sur 1.1085 sera le premier soutien potentiel à prendre en compte, avant la moyenne mobile 100 jours à 1.1060, puis le seuil psychologique majeur de 1.10.

Enfin, on rappellera que la BCE tiendra sa première réunion de l’année 2020 ce jeudi, et bien que celle-ci devrait se révéler être un non-événement selon les analystes, les traders pourraient vouloir jouer la prudence, et ne pas trop s’engager dans un sens ou dan un autre sur EUR/USD avant cet événement, ce qui plaide pour une évolution incertaine à court terme.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.11 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.