Pétrole : A partir de quel seuil pourra-t-on considérer que le Brent et le WTI sont entrés dans un marché baissier?

Les prix du pétrole sont à la limite d’entrer dans une tendance baissière de fond, dans un contexte où l’on craint de plus en plus que l’épidémie de coronavirus n’écrase l’économie chinoise, déjà léthargique, et ne se propage au reste du monde.

L’entrée dans un marché baissier est définie par une baisse d’au moins 20 % du prix par rapport à un sommet récent.

Jeudi, le pétrole brut West Texas Intermediate pour la livraison en mars a baissé de 2,8% à 51,85$ le baril sur le New York Mercantile Exchange, laissant le contrat de référence américain à 18% de son récent pic de 63,27$ atteint le 6 janvier.

Un règlement en dessous de 50,62 $ confirmerait un marché baissier.

En attendant, le Brent, le benchmark international, ne s’en tire pas beaucoup mieux. La matière première a baissé de 3,3 % jeudi après-midi et de 17,5 % par rapport à son récent sommet de 69,02 $, atteint le 16 septembre 2019. Le Brent entrera dans un marché baissier avec une clôture en dessous de 55,22 $.

Phil Flynn, analyste principal du marché chez Price Futures Group, a déclaré à MarketWatch dans un échange de courriels la semaine dernière que les craintes de coronavirus ont sapé les attentes selon lesquelles une résolution commerciale partielle de phase 1 entre la Chine et les États-Unis amplifierait l’appétit pour le brut de la deuxième plus grande économie du monde.

En outre, les signes d’augmentation de l’offre ont contribué à donner un coup de poing, l’analyste décrivant l’état actuel du pétrole comme une période qui menace la “destruction de la demande”.

“L’espoir d’une demande croissante entre la Chine et les États-Unis après la guerre commerciale s’est transformé en craintes de pandémie. Les avions, les trains et les voitures ne bougent pas et il semble que la demande va s’aggraver avant de s’améliorer”, a expliqué M. Flynn.

Les autorités chinoises ont déclaré jeudi que plus de 7 700 personnes ont été infectées par le nouveau coronavirus, avec au moins 170 morts. Les responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont exprimé leur “grande inquiétude” quant à la propagation du virus en dehors de la Chine et les responsables de ce pays doivent se réunir plus tard dans la journée pour déterminer si l’épidémie doit être déclarée urgence mondiale.

La maladie a été assimilée au SRAS, un syndrome respiratoire aigu sévère, qui a provoqué des perturbations sur les marchés en 2002-2003. Le virus serait originaire de la ville de Wuhan, en Chine, mais il s’est rapidement propagé depuis qu’il a été identifié pour la première fois le 31 décembre.

La propagation du virus précède la célébration du Nouvel An lunaire, qui commence le 25 janvier et peut durer jusqu’au 8 février, date du festival des lanternes. Il s’agit d’une période de voyage importante pour les Chinois, ce qui augmente le risque de propagation de la maladie.

