PIB US : Après le T4 2019 décevant d’hier, la croissance devrait encore ralentir au T1 2020

Après avoir connu la plus faible croissance des trois dernières années en 2019, l’économie US devrait ralentir encore plus au premier trimestre 2020 en raison de l’impact de Boeing et du coronavirus.

Au quatrième trimestre, la croissance du PIB a été de 2,1 %, conformément aux attentes des économistes, selon les données publiées hier. Le PIB a progressé de 2,3 % pour l’année, le rythme le plus lent depuis 2016.

Le rapport sur le PIB a révélé une faiblesse persistante des dépenses des entreprises et une plus grande atonie des dépenses de consommation, la consommation n’ayant augmenté que de 1,8 %, contre 3,2 % au troisième trimestre. Les dépenses résidentielles ont été fortes, soutenant le PIB de 0,2 %.

“Le chiffre clé est en réalité les ventes finales aux acheteurs privés nationaux. Ce chiffre indique une croissance de 1,4 %. Cela signifie en gros que la demande intérieure a beaucoup ralenti depuis le milieu de l’année”, a déclaré Jonathan Millar, économiste chez Barclays U.S. “Les dépenses de consommation ont beaucoup ralenti au cours des deux derniers trimestres. Les dépenses des entreprises restent faibles… [les investissements fixes des entreprises] ont été négatifs pour le troisième trimestre consécutif. C’est un peu inquiétant”.

Millar prévoit une croissance de seulement 1,5 % au premier trimestre, mais cela inclut le demi-point de pourcentage prévu par les réductions de production de Boeing. Cela devrait s’inverser au troisième trimestre, où il prévoit une croissance de 2,5 %, après 2 % au deuxième trimestre, a-t-il ajouté.

“L’investissement résidentiel a été un point positif, tout comme les exportations nettes, mais c’est seulement parce que vous avez vu une forte baisse des importations. … Les exportations nettes ont ajouté 1,5 point de pourcentage au PIB, le plus important depuis 2009”, a déclaré Marc Chandler, stratège en chef du marché chez Bannockburn Global Forex. “Les stocks ont été l’autre chose qui a été un gros frein, en partie à cause du secteur automobile.”

Effet coronavirus

Jusqu’à présent, les économistes voient un impact immédiat sur les voyages, mais ils ne voient pas encore d’impact important sur la croissance économique à cause du coronavirus, qui a maintenant infecté plus de 7 900 personnes, principalement en Chine. Mais il pourrait avoir un certain impact, et il est difficile de quantifier l’impact du virus qui se propage rapidement.

“Nous avons le coup de Boeing qui arrive et l’incertitude est de savoir quel coup le coronavirus portera à la fabrication. Quel sera son impact direct sur la demande en Chine et ses répercussions sur le reste du monde ? Il semble que nous aurons moins de 2 % de croissance au premier trimestre”, a déclaré Diane Swonk, économiste en chef chez Grant Thornton. “Le problème est de savoir à quel point les parties les plus inconnues de l’équation sont en dessous de 2%.” Elle a déclaré qu’il est clair que le virus aura un certain impact sur le secteur des services aux États-Unis, puisque les compagnies aériennes réduisent déjà leurs vols et que les gens limitent leurs déplacements.

Larry Kudlow, conseiller économique à la Maison Blanche, a déclaré qu’il ne voyait pas d’effet matériel du virus sur l’économie. Kudlow, directeur du Conseil économique national, a déclaré que les autorités l’étudie en relation avec le SRAS et d’autres virus du passé.

Le PIB du quatrième trimestre a été légèrement meilleur que sa prévision de 1,7%. “A première vue, ce chiffre a masqué la faiblesse sous-jacente de la demande intérieure, et le logement est le point positif, là où la Fed a eu le plus d’impact. La bonne nouvelle, c’est que les baisses de taux d’intérêt sont efficaces, mais la mauvaise nouvelle, c’est qu’elles sont inégales. Cela n’a pas suffi à redresser le navire pour les investissements des entreprises”, a déclaré Swonk.

À la fin du premier mois du quatrième trimestre, la Fed a procédé à la dernière des trois baisses de taux qui ont commencé à l’été. Le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué mercredi que la banque centrale reste en attente, mais il a noté que la Fed surveille les développements mondiaux, y compris le coronavirus et la déclaration de la Fed a souligné que les dépenses de consommation se modéraient.

“Le virus va certainement porter un coup à la croissance chinoise. Il est fluide de voir à quel point cela va être important”, a déclaré M. Millar. La Chine a mis un frein aux voyages en provenance de plusieurs villes, ce qui a eu un impact sur environ 50 millions de personnes, et les compagnies aériennes ont annulé les vols vers le pays.

“Cela va avoir un impact sur les dépenses chinoises”, a déclaré M. Millar, ajoutant qu’il est trop tôt et trop incertain pour voir un impact sur l’économie américaine. “Nous pourrions en voir davantage aux États-Unis, mais nous ne le savons pas encore. C’est très incertain”.

Les multinationales américaines qui font des affaires en Chine en ressentent déjà les effets. Starbucks et McDonald’s ont tous deux fermé des sites en Chine, et les entreprises technologiques sont préoccupées par la chaîne d’approvisionnement.

Selon M. Millar, l’impact de Boeing risque également d’être plus important que prévu, car il touchera également les fournisseurs des avionneurs et se répercutera à partir de là.

“Nous supposons que l’arrêt de la production du 737MAX par Boeing réduira la croissance du PIB du premier trimestre d’un taux annuel d’environ 0,5 point de pourcentage, avec des risques d’effets plus importants s’il y a des retombées des licenciements, etc. M. Millar a déclaré que l’arrêt réduit le PIB nominal du trimestre d’un taux annuel d’environ 36 milliards de dollars.

