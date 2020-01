Plusieurs analystes misent sur une envolée du Dollar sur le Forex en 2020, voici pourquoi

Le dollar américain pourrait s’envoler en 2020, selon un stratège de HSBC, et il existe deux “facteurs évidents” qui pourraient l’aider à se redresser.

S’exprimant plus tôt cette semaine sur CNBC, Dominic Bunning, stratégiste principal pour le Forex chez HSBC, a déclaré que la résistance du dollar dans un contexte de tensions accrues entre les États-Unis et l’Iran montrait “à quel point le dollar est une bonne monnaie”.

“Le dollar est toujours la principale monnaie refuge, avec le yen, mais le dollar est vraiment ce que les gens veulent posséder dans ce genre de périodes”, a-t-il déclaré. “Mais c’est aussi la monnaie la plus performante du G-10.”

Bunning a dit que le scénario de base de HSBC tablait sur un dollar résistant.

“Lorsque vous obtenez ces catalyseurs exogènes, cela vous montre que le dollar pourrait potentiellement s’envoler “, a-t-il ajouté. “Par rapport au consensus, nous sommes nettement plus optimistes, et nous voyons plutôt des scénarios où le dollar pourrait vraiment s’envoler en 2020.

Selon HSBC, il y a “deux canaux évidents” qui aideraient le billet vert à se redresser de manière significative cette année.

“Du côté des marchés développés, si la croissance ne s’accélère pas, que vont faire les décideurs des marchés développés ?” s’est interrogé Bunning.

Il a noté que les banques centrales de ces marchés, telles que la Banque de réserve d’Australie, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, la BCE et la Banque du Japon, étaient déjà “au bout de leurs limites en matière de politique monétaire”.

“Ils pourraient être forcés à faire quelque chose de beaucoup plus non conventionnel, et qui a tendance à être négatif sur le plan des devises, qu’il s’agisse d’un assouplissement quantitatif plus important (ou) de l’achat d’une gamme différente d’actifs”, a déclaré Bunning.

“Le ralentissement de la croissance des marchés développés oblige les pays développés à adopter une politique beaucoup plus non conventionnelle, mais la Fed a encore une marge de manœuvre en termes de réduction des taux, donc le dollar se redresse sur ce point.

Par ailleurs, le dollar pourrait augmenter en raison des fluctuations économiques dans les marchés émergents, selon Bunning.

“L’autre angle est celui des marchés émergents, des endroits où le positionnement est lourd, où les rendements sont beaucoup plus faibles, de sorte que vous n’obtenez pas le genre de tampon de rendement que vous aviez l’habitude d’obtenir – vous n’obtenez pas effectivement le rendement dont vous avez besoin pour prendre le risque qui est toujours présent dans les marchés émergents “, a-t-il dit.

“Et à un certain moment, ces rendements nominaux semblent trop bas, il y a une sorte de choc, et tout d’un coup, vous obtenez cet ajustement de positionnement des marchés émergents et le dollar se redresse là-dessus.

Comme l’a souligné Bunning, de nombreux analystes ont exprimé un point de vue différent quant à leurs perspectives concernant le dollar.

La semaine dernière, Haren Shah de Taurus Wealth Advisors a déclaré qu’il s’attendait à ce que la devise américaine baisse au cours du premier semestre de cette année.

Pendant ce temps, Brendan McKenna, de Well Fargo Securities, a déclaré la semaine dernière qu’il s’attendait à ce que le dollar perde de la valeur en réaction au ralentissement de l’économie américaine.

“Nous pensons que l’économie américaine va ralentir en dessous de 2 % en 2020 – sur la base de ce que les marchés vont évaluer dans un peu plus d’assouplissement de la Fed … qui pourrait entraîner le dollar à commencer à se déprécier largement contre de nombreuses devises du G-10 et des pays émergents “, a-t-il dit.

“Donc, au cours de l’année 2020, nous pensons que le dollar américain va se déprécier de 4 à 5 %” selon Steven Englander, chef mondial de la recherche sur les devises du G-10 chez Standard Chartered.

