XAU/USD: Comment trader l’Or face au risque de pandémie de coronavirus chinois?

Compte tenu des développements mondiaux jusqu’à présent cette année, les traders ont dû s’intéresser à de nombreux domaines, de la science du climat aux relations avec le Moyen-Orient en passant par le droit constitutionnel américain. Cette semaine a obligé les traders à se mettre rapidement à niveau en épidémiologie.

La propagation rapide (et la réaction internationale tout aussi rapide) du coronavirus à partir de son épicentre en Chine a presque paniqué les marchés, ce qui a engendré un sentiment général d’aversion pour le risque. Les acteurs du marché établissent des parallèles avec l’épidémie de SRAS de 2003, qui a infecté près de 8 100 personnes dans le monde et en a tué près de 800. Les économistes estiment que l’épidémie de SRAS a finalement fait chuter de 1 à 2 % le PIB de la Chine et de 2 à 3 % l’activité économique de Hong Kong.

Il semblerait que les autorités réagissent de manière agressive pour limiter la propagation du coronavirus et on ne peut qu’espérer que cela suffira à éviter une répétition de l’épidémie de SRAS.

Cela dit, on peut comprendre que les traders vendent d’abord des actifs à risque et posent des questions ensuite, car les gros titres de cette semaine sont successivement tous plus inquiétants les uns que les autres en ce qui concerne les chiffres de propagation. La grande vague d’aversion au risque a renforcé l’attrait des actifs refuges tels que les obligations du Trésor américain, le yen japonais et, bien sûr, l’or, l’ultime valeur refuge.

Si la propagation du coronavirus peut faire grimper le prix de l’or à court terme, les perspectives techniques à plus long terme pour le métal jaune sont elles aussi de plus en plus constructives. Le prix de l’or a passé les deux dernières semaines à consolider autour de 1500 dollars après la flambée de début janvier lors des escarmouches militaires entre les États-Unis et l’Iran :

La tendance à long terme de l’or reste clairement haussière et les prix pourraient former un “triangle ascendant” avec une résistance vers 1568 $ au cours des deux dernières semaines. Une rupture haussière de ce seuil, ce qui semble probable compte tenu de la tendance haussière sous-jacente, pourrait préparer le terrain pour un retour sur les plus hauts de 7 ans autour de 1600 $.

En cas de chute de l’or si la situation au sujet du coronavirus s’améliore, on considérera que la tendance à la hausse à moyen terme restera intacte tant que le métal jaune peut se maintenir au-dessus de 1535 $.

Graphique XAU/USD H1

