XAU/USD: Pourquoi l’Or devrait continuer à progresser en 2020 selon UBS?

Les analystes des matières premières prévoient qu’une combinaison de risques géopolitiques continus, d’un dollar plus faible et de taux réels négatifs permettrait de poursuivre la remontée de l’or jusqu’en 2020.

Toutefois, il y a un certain désaccord sur la mesure dans laquelle les facteurs géopolitiques continueront à soutenir le métal précieux.

Le prix de l’or a atteint son plus haut niveau en sept ans récemment après l’escalade des tensions au Moyen-Orient à la suite du meurtre du commandant militaire iranien Qasem Soleimani, alors que les investisseurs se sont rués sur des actifs généralement sûrs, et que les prix du pétrole et des obligations ont également grimpé en flèche.

Toutefois, outre le risque géopolitique, des facteurs macroéconomiques renforcent l’attrait de l’or comme couverture contre l’incertitude. Un dollar affaibli et un environnement de taux négatif persistant sont les principales tendances favorables à l’or.

Comme l’or est libellé en dollars à l’échelle internationale, la faiblesse du billet vert fait grimper le prix de l’or et vice versa. Entre-temps, les taux d’intérêt réels négatifs, dans lesquels le taux d’inflation est supérieur à l’intérêt nominal, signifient que les créanciers perdront de l’argent et seront donc plus enclins à parquer leur argent en or.

Poussée vers 1 600 $

Dans une note publiée la semaine dernière, Joni Teves et James Malcolm, stratégistes en matières premières chez UBS, ont déclaré que leur scénario de base est que l’or se négocie à environ 1 600 $ l’once en moyenne cette année, en raison des trois facteurs susmentionnés. L’or au comptant oscillait autour de 1 566 $ durant les échanges européens de l’après-midi de mardi.

L’or est également plus fort par rapport aux autres devises, et des informations anecdotiques suggèrent qu’il y a ” un certain intérêt de la part des producteurs à profiter de l’évolution du prix de l’or en devises locales “, ont suggéré Teves et Malcolm.

“Les ventes des producteurs pourraient aider à freiner la reprise à court terme, mais nous ne nous attendons pas à ce que cela fasse dérailler la tendance haussière générale, surtout si les facteurs macroéconomiques continuent d’évoluer en faveur de l’or. Par contre, des données plus faibles (au premier trimestre) aux États-Unis – comme nos économistes le prévoient – seraient un vent arrière pour l’or “, ajoute la note.

