BITCOIN – analyse technique immédiate du contrat future BTC du CME

Le cours du Bitcoin a gagné plus de 50% depuis son point bas inscrit à 6500$ au milieu du mois de décembre dernier, une hausse du leader des crypto-monnaies qui a porté dans son sillage les altcoins de premier rang, même le XRP le grand oublié de la hausse en 2019.

La tendance haussière du cours du BTC/USD depuis 8 semaines est très bien construite sur le plan technique, avec une alternance d’impulsions haussières et de périodes de retracements, dont l’amplitude n’est jamais très prononcée. Si l’on utilise par exemple l’ichimoku pour analyser et trader le cours du Bitcoin, nous pouvons observer le rôle joué par la Tenkan-sen en tant que support, il s’agit d’ailleurs du support dynamique de court terme dans cette approche des marchés; ici en données journalières.

Avec le net renforcement du volume investi sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) et ses contrats futures Bitcoin, l’analyse technique du cours du contrat future Bitcoin a pris progressivement le dessus sur celle du Bitcoin de gré à gré (Over The Counter, OTC). Ci-dessous, un graphique journalier du contrat future BTC du CME en données journalières, avec le rôle précis de support joué par la Tenkan-Sen, pour une tendance immédiate qui reste haussière au-dessus.

Pour la dynamique de fond, je vous invite à écouter ma vidéo courte (5 minutes) sur la nature de la résistance à 10.000$ pour le cours du Bitcoin, une résistance qui est difficile à franchir sans une augmentation considérable du volume de transaction.

Contrat future Bitcoin du Chicago Mercantile Exchange (CME) – TradingView