Bitcoin : Avec son plongeon de plus de 10% cette semaine alors que les marchés paniquent face au coronavirus, le BTC prouve qu’il n’est pas une valeur refuge

Le Bitcoin a anéanti les espoirs que la crypto-monnaie avait commencé à fonctionner comme une valeur refuge avec son évolution depuis le début de la semaine.

Le prix du bitcoin a chuté de 10 % au cours des trois derniers jours, et de nombreuses crypto-monnaies majeures, dont l’éthereum, le XRP de Ripple, la litecoin et le bitcoin cash, ont enregistré des pertes encore plus importantes.

Le prix du bitcoin est tombé hier soir à 8 520 dollars sur la plateforme Bitstamp, basée au Luxembourg, après avoir atteint 10 000 dollars la semaine dernière et effacé environ 30 milliards de dollars de capitalisation.

Le plongeon du bitcoin et la chute du marché des crypto dans son ensemble surviennent alors que les actions mondiales s’effondrent en raison de la propagation du coronavirus dans le monde entier.

Les actions américaines semblent se diriger vers de nouvelles baisses à l’ouverture de jeudi, malgré les efforts du président américain Donald Trump pour apaiser les inquiétudes sur l’épidémie de coronavirus.

Trump a fait appel au vice-président Mike Pence pour diriger les efforts du pays contre la maladie tout en déclarant que le risque pour les Américains reste “très faible” même si les autorités sanitaires ont mis en garde contre la propagation de la maladie à la suite de la confirmation d’un premier cas d’origine inconnue dans le nord de la Californie.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu plus de 2 000 points cette semaine, tombant pour la cinquième journée consécutive hier, en même temps que le S&P 500. Le Dow est, quant à lui, en voie de réaliser sa pire performance hebdomadaire en termes de points de pourcentage depuis 2008.

Le bitcoin a enregistré un bon début d’année 2020, en repassant au-dessus de la barre psychologique des 10 000 dollars par bitcoin, d’abord sous l’effet des craintes géopolitiques liées à l’escalade des tensions entre les États-Unis et l’Iran, puis apparemment sous l’effet des craintes que le coronavirus ne frappe le commerce mondial.

Avec la dernière chute du bitcoin face aux turbulences du marché mondial, la théorie selon laquelle il avait commencé à agir comme un refuge avec l’or et le yen japonais semble désormais largement exagérée.

