Calendrier EUR/USD : Notre séléction des événéments les plus importants pour l’Euro-DOllar cette semaine

Après la semaine dernière qui avait été animée par les indices ISM US, le rapport ADP, et surtout le rapport NFP, cette nouvelle semaine du 10 février 2020 restera chargée, avec de nombreux événements susceptibles d’influencer l’Euro-Dollar et d’autres paires de devises du Forex dans le calendrier économique.

Retrouvez ci-dessous la liste des événements économiques potentiellement influents sur les marchés cette semaine :

Lundi 10 février

Cette première journée de la semaine fera figure d’exception, puisque aucune statistique importante ne sera attendue.

Mardi 11 février 2020

Les choses sérieuses commenceront mardi, avec notamment un discours de Lagarde, de la BCE, à 15h, puis un discours de Powell, de la Fed, à 16h. On surveillera également le rapport JOLTS sur les offres d’emplois US du mois de décembre, également à 16h.

Mercredi 12 février 2020

La journée de mercredi commencera par la production industrielle de la zone euro, à 11h. Le consensus prévoit une baisse de -1,5%, après +0,2% le mois précédent. Il faudra également surveiller à 16h une intervention du patron de la Fed Jerome Powell.

Jeudi 13 février 2020

Jeudi, c’est l’IPC des Etats-Unis pour le mois de janvier qui sera l’événement le plus important à surveiller, à 14h30. Le consensus prévoit un IPC mensuel stable à 0,2%. Hors alimentation et énergie, l’IPC mensuel devrait atteindre 0,2% après 0,1% précédemment.

Au même moment, on surveillera également les inscriptions hebdomadaires au chômage, qui devraient grimper à 212k cotre 202k la semaine précédente selon le consensus des économistes.

Vendredi 14 février 2020

Enfin, la journée de vendredi sera sans aucun doute la plus importante de la semaine, et commencera par le PIB préliminaire de l’Allemagne pour le T4 2019. Celui-ci est attendu à 0,1% comme précédemment en données trimestrielles, et à 0,2% contre 1% précédemment en données annuelles.

Le PIB de l’ensemble de la zone euro sera lui aussi attendu le même jour, et le consensus prévoit une croissance de 0,1% en données trimestrielles et de 1% en données annuelles, des performances identiques au mois précédent.

Les ventes au détail US du mois de janvier, qui seront publiées à 14h30 et qui constitueront sans doute la statistique la plus importante de la semaine, sont quant à elles attendues en hausse de 0,3% après 0,7% précédemment.

A 15h15, c’est ensuite la production industrielle de janvier qu’il faudra surveiller, alors que les économistes anticipent un recul de -0,2% après -0,3% précédemment.

Enfin, à 16h, on surveillera l’indice de confiance des consommateurs US selon l’Université du Michigan, pour lequel le consensus anticipe une baisse à 99,3 points après 99,8 précédemment.

