EUR/USD continue de plonger, le rapport NFP peut-il encore accentuer la chute aujourd’hui?

L’Euro-Dollar continue de perdre du terrain ce vendredi, démarrant une cinquième journée baissière d’affilé, alors que les traders attendent avec impatience le rapport NFP sur l’emploi US qui sera publié à 14h30.

Mercredi, le rapport ADP, similaire mais mois influent, avait fait état de plus de 290k créations d’emplois, contre 155k anticipé, soit près du double.

Cela avait d’ailleurs largement participé à la baisse de l’EUR/USD, en renforçant les anticipations d’un rapport NFP meilleur que prévu pour aujourd’hui, ce qui occasionnerait probablement une nouvelle chute de l’EUR/USD, potentiellement vers le seuil psychologique de 1.09 et les creux de l’année dernière à 1.0880.

Le consensus officiel anticipe 160k créations d’emplois pour le rapport NFP, après 145k le mois précédent, mais cette moyenne résulte d’une enquête effectuée avant la publication du rapport ADP.

Depuis, le marché a donc sans doute rehaussé ses anticipations, comme on peut d’ailleurs le confirmer avec une note de Goldman Sachs hier soir, dans laquelle la célèbre banque d’investissement envisage 190k créations d’emplois.

Que dit l’analyse graphique pour l’Euro-Dollar ?

Après avoir cassé sous sa moyenne mobile 100 jours lundi, et après la cassure sous le seuil psychologique majeur de 1.10 d’hier, le profil de l’EUR/USD est résolument baissier.

Comme nous l’avons relevé plus haut, les prochains supports se situent à 1.0925, 1.09 et 1.0880 mais il n’est pas exclu que l’Euro aille encore plus bas si le rapport NFP est vraiment bon.

Si au contraire le rapport NFP est décevant et que la hausse l’emporte sur EUR/USD, le seuil psychologique de 1.10 sera la première résistance importante avant la moyenne mobile 100 jours cassée en début de semaine et actuellement située à 1.1060 environ.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0960 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

