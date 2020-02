EUR/USD et GBP/USD devraient entrer dans une phase de consolidation selon UOB

Après avoir beaucoup chuté, l’Euro et la Livre se reprennent. A ce propos, nous vous proposons de découvrir ci-dessous les perspectives techniques quotidiennes de la banque UOB, qui pense justement que les deux paires vont stopper leur chute et entrer dans une phase de consolidation :

Les analystes du groupe UOB voient en effet l’EUR/USD entrer dans une phase de consolidation dans la fourchette de 1,0770 à 1,0990.

“L’euro s’est échangé hier entre 1,0803 et 1,0871, relativement proche de notre fourchette de négociation latérale prévue de 1,0800/1,0875. Le mouvement actuel est considéré comme une phase de consolidation en cours, même si la fermeté du ton sous-jacent suggère une fourchette de négociation plus élevée, à savoir 1,0820/1,0880”.

A horizon 1-3 semaines, “la rupture du niveau de “forte résistance” à 1,0845 indique que la phase de faiblesse de l’euro qui a commencé début février est terminée. À partir de là, l’euro est considéré comme étant entré dans une phase de consolidation et devrait s’échanger latéralement dans une fourchette relativement large de 1,0770/1,0900.

En ce qui concerne le GBP/USD, la banque note : “Nos prévisions concernant le retour de la livre sterling au sommet de 1,2980 de vendredi dernier étaient erronées, car elle est tombée à un creux de 1,2887 avant de rebondir rapidement. L’action sur les prix est considérée comme une phase de consolidation et la livre sterling devrait s’échanger latéralement pour le moment, probablement entre 1,2885 et 1,2960”.

A plus long terme, « la pression à la baisse de jeudi dernier (20 février, spot à 1,2920) a pris fin abruptement lorsque la livre sterling a rebondi au-dessus du niveau de “forte résistance” de 1,2960 (sommet de 1,2980). Pour l’instant, le plus bas de 1,2849 de la semaine dernière est considéré comme un creux provisoire et l’action actuelle sur les prix fait probablement partie d’une phase de consolidation. En d’autres termes, la livre sterling devrait s’échanger latéralement entre 1,2850 et 1,3030 pour l’instant ».

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.