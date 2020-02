EUR/USD: La paire casse plusieurs seuils clés, au plus bas depuis près de 3 ans, focus sur le calendrier économique aujourd’hui et demain

La paire EUR/USD a finalement marqué de nouveaux creux hier, avec un point bas à 1,0865, après avoir passé une bonne partie de la journée à consolider au-dessus de 1,09, après un creux à 1,0890 la veille.

Cela signifie non seulement que l’EUR/USD a marqué un nouveaux creux 2020, mais aussi que le creux 2019 de 1,0877 a été cassé. Cela laisse ainsi la porte ouverte à une poursuite de la baisse en direction du seuil psychologique de 1,08, le prochain support repérable.

Et bien que la chute d’hier ait été significative, aucune donnée ou déclaration particulière ne semblait en être à l’origine.

Le principal facteur baissier sur l’EUR/USD a en effet été la hausse du Dollar, qui poursuivait sur sa lancée de la semaine dernière, où le billet vert avait été plebiscité suite à des statistiques US meilleures que prévue.

On peut aussi supposer que l’épidémie de coronavirus, qui continue d’inquiéter avec un impressionnant bond du nombre de cas hier après plusieurs jours de ralentissement de propagation de l’épidémie, favorise également le hausse du Dollar, considéré comme une valeur refuge, par rapport à l’Euro, considéré comme une devise plus “spéculative”.

Aujourd’hui, l’évolution de la paire EUR/USD devrait de nouveau surtout dépendre ddu calendrier économique.

Les traders forex attendront en effet l’IPC US et les inscriptions hebdomadaires au chômage US à 14h30, ce qui pourrait faire décaler le dollar en cas d’écart entre les chiffres et le consensus.

Mais c’est surtout demain que la volatilité de la paire EUR/USD sera le plus susceptible de monter en flèche. On attendra en effet le PIB préliminaire de la zone euro dans la matinée, puis les ventes au détail US à 14h30, la production industrielle à 15h15, et l’indice de confiance des consommateurs US selon l’Université du Michigan à 16h.

En ce qui concerne les facteurs techniques à prendre en compte, il faut noter que peu de supports crédibles existent avant le seuil psychologique de 1,08.

En cas de rebond, le seuil psychologique de 1,09 sera à considérer comme la plus proche résistance, mais seul un retour au-dessus du seuil psychologique majeur de 1,10 commencerait à témoigner de la possibilité d’un retournement haussier de fond.

Plus haut, la moyenne mobile 100 jours vers 1,1065 sera le premier objectif haussier important, avant le seuil psychologique de 1,11.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1,0870 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

