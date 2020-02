EUR/USD : La paire continue de progresser, et envoie plusieurs signaux haussiers

Nous nous demandions hier si, au vu de son évolution récente, la paire EUR/USD ne serait pas en train de se retourner à la hausse durablement. Des confirmations sont encore nécessaires pour en être sûr, mais il faut tout de même souligner que plusieurs indices largement positifs ont pu déjà être relevés depuis hier.

Premièrement, la paire EUR/USD a réussi à marquer de nouveaux sommets, à 1.0890 contre 1.0870 la veille. De plus, la moyenne mobile 100 heures est passée au-dessus de la moyenne mobile 200 heures, ce qui constitue un signal haussier classique.

On notera que la paire a légèrement corrigé depuis ses sommets d’hier, mais conserve une orientation plutôt positive, vers 1.0870 en ce début de session de trading européenne.

En ce qui concerne les facteurs fondamentaux, on notera que la confiance des consommateurs US selon le Conference Board a déçu hier, ce qui a participé à peser sur le Dollar US, favorisant ainsi logiquement la hausse de l’EUR/USD. L’indice est en effet ressorti à 130.7 points pour le mois de février, contre 132 prévu par les économistes.

Dans le calendrier économique de ce mercredi, les investisseurs surveilleront à 14h30 un discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde. Aux Etats-Unis, ce sont les ventes de logements neufs qui sont attendues. Elles devraient afficher un rebond de 3.5%, à comparer à une baisse de -0.4% le mois précédent.

En ce qui concerne les seuils à surveiller, on notera que si l’Euro poursuit sa hausse, le seuil psychologique de 1.09 sera le premier objectif, avant la zone de 1.0950 et le seuil psychologique clé de 1.10.

En cas de correction, on pourra repérer un support immédiat vers 1.0860, avant les creux d’hier à 1.0830, puis les creux de lundi proches de 1.08.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0870 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

