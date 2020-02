EUR/USD: Le profil reste franchement baissier, le point sur les prochains objectifs et catalyseurs à surveiller

L’Euro-Dollar a signé la semaine dernière une seconde semaine de forte baisse consécutive, passant sous le plus bas de l’année dernière, avec des creux juste au-dessus de 1.0825, au plus bas depuis avril 2017.

Le Dollar, renforcé par plusieurs statistiques meilleures que prévue et par une aversion au risque ambiante qui met en valeur son statut de laveur refuge, tout du moins comparativement à l’Euro, progresse en effet, ce qui impacte mécaniquement la paire EUR/USD à la baisse.

Cette semaine, les traders devront encore surveiller plusieurs événements potentiellement influents sur les échanges, bien que la semaine démarrera par une journée vide ce lundi, avec l’absence des traders américains qui profitent d’un jour férié.

La première statistique importante de la semaine sera donc l’indice ZEW du sentiment économique en Allemagne demain matin à 11h. Mercredi, les investisseurs s’intéresseront ensuite aux permis de construire US, à l’IPP US et aux minutes de la dernière réunion de la Fed. Jeudi, le même document pour la BCE sera surveillé, avant l’indice de la Fed de Philadelphie. Enfin, vendredi, c’est le PMI manufacturier préliminaire de février pour l’Allemagne et les ventes de logements existants US qui seront les principaux événements à surveiller.

D’un point de vue technique, on notera que les creux de la semaine dernière juste au-dessus de 1.0825 font figure de support immédiat, avant le seuil psychologique de 1.08.

En cas de rebond, la moyenne mobile 100 heures à 1.0875 sera la première résistance à prendre en compte, avant le seuil psychologique de 1.09, et la moyenne mobile 200 heures à 1.0925. Au-delà, un test du seuil psychologique de 1.10 sera possible.

En cas de retour confirmé au-dessus de 1.10, la pression baissière diminuera légèrement, mais seul un retour au-dessus de la MM100 jours à 1.1055 permettrait d’envisager un retournement haussier de fond, avec 1.11 comme premier objectif.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0830 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.