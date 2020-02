EUR/USD: La tendance reste fortement baissière malgré un léger rebond, quels sont les prochains objectifs vendeurs?

La paire EUR/USD affiche de très légers gains ce lundi 10 février 2020, mais reste proche du nouveau creux annuel marque vendredi vers 1.0940, au terme d’une semaine de forte baisse.

Rappelons que l’Euro-Dollar avait été principalement pénalisé par un très net renforcement du Dollar, lié à plusieurs statistiques US bien meilleures que prévues.

Le rapport ADP, l’ISM manufacturier, l’ISM des services, et surtout le rapport NFP de vendredi étaient en effet tous ressortis assez largement au-dessus des attentes des économistes.

Rappelons également que de son côté le GBP/USD, en plus d’être pénalisé par la chute du Dollar, a été sous pression en raison d’information peu encourageantes sur les négociations du Brexit, avec un plongeon d’environ 300 pips la semaine dernière. La corrélation entre les deux paires a ainsi sans doute également accentué la chute de l’Euro.

D’un point de vue technique, deux signaux baissiers majeurs ont pu être relevés la semaine dernière, avec la cassure sous la moyenne mobile 100 jours, puis sous le seuil psychologique clé de 1.10.

Désormais, le prochain soutien potentiel se trouve vers 1.0925, avant le seuil psychologique de 1.09, puis le plus bas 2019 vers 1.0880.

En ce qui concerne les événements potentiellement influents de cette semaine, on notera que ce lundi, ainsi que la journée de demain seront assez légers du point de vue du calendrier.

Les choses sérieuses commenceront mercredi avec la production industrielle de la zone euro, à 11h. Jeudi, c’est surtout l’IPC des Etats-Unis pour le mois de janvier qui sera surveillé.

Enfin, la journée de vendredi sera de loin la plus chargée, avec le PIB préliminaire de l’Allemagne pour le T4 2019, puis PIB de l’ensemble de la zone euro. Aux Etats-Unis, ce sont les ventes au détail US du mois de janvier, qui seront le plus surveillées, avec également la production industrielle et l’indice de confiance des consommateurs US selon l’Université du Michigan.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0950 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.