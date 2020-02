EUR/USD : le cours de l’euro dollar casse un support en données mensuelles

La tendance haussière du dollar US sur le marché des changes flottants (Forex) reste de loin le facteur technique dominant actuellement, tant la macro US et la micro US sont au-dessus du lot, notamment vis-à-vis de la Zone Euro. Via le commerce mondial et notamment via l’exposition de l’automobile et des machines allemandes à la Chine, la Zone Euro est très soumise au risque potentiel que représente le Coronavirus pour la dynamique générale de l’économie mondiale.

De nombreuses activités sont encore fermées ou fonctionnent au fort ralenti en Chine et il est fort probable que le bilan économique mondial qui sera fait du premier trimestre (T1) ne sera pas bon. Il faudra patienter jusqu’aux résultats des entreprises au titre du premier triemstre pour avoir un bon schéma général de cette épidémie sur l’activité globale, mais ce qui est certain est que la Zone Euro est nettement plus en risque que l’économie des Etats-Unis.

Depuis la fin du nouvel an chinois, ces derniers ont pourtant connu un rally haussier de quatre jours, en particulier les places boursières américaines et chinoises avec par exemple 3% de reprise pour l’indice S&P500 (retour sur les records historiques) et le Shanghai Composite Index. A court terme, c’est maintenant le DAX allemand qui fait un nouveau record historique.

Ce sont la macro US en général et les créations d’emplois au mois de janvier en particulier qui ont porté cette dynamique avec des chiffres positifs pour toutes les catégories et secteurs de l’économie. Mais la situation américaine peut sembler bien isolée lorsqu’elle est comparée à la chute de la production industrielle en Allemagne (-6% sur la dernière fréquence mensuelle) ou en Italie (-2.7%).

Combien de temps la première économie mondiale va pouvoir tenir le rythme ?

Pour les marchés boursiers, le risque de correction deviendra fort si l’extension du Coronavirus n’est pas contenue rapidement, d’ici la fin du mois de mars selon certains économistes qui « retirent » déjà 1 point de % à la croissance économique anticipée pour la Chine en 2020.

Selon le très respecté Baltic Dry Index, le commerce mondial via le fret maritime des gros cargos est déjà sous haute pression baissière depuis le début de l’année.

Ci-dessous, vous trouverez un état des lieux à jour du Coronavirus, avec une épidémie qui en terme de dynamique est encore loin d’être réduite. Pour le marché actions, la clef est ici. C’est le temps pour la réduire qui est en jeu et si cela dépasse le cadre du premier trimestre, alors il faudra s’attendre à une correction des marchés actions. Ces informations proviennent du site WorldMetersInfo et sont les données officielles reportées par chaque pays.

Quant à l’analyse technique du cours de l’euro dollar (EUR/USD – point vidéo complet), il donne un message toujours baissier en direction du gap du 21 avril dernier à 1.0820$. Notons qu’un support oblique mensuel en cours de clôture depuis l’année 2001 est en cours de rupture.

Cours de l’euro dollar – TradingView