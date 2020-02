EUR/USD : Le seuil psychologique majeur de 1.10 va-t-il une fois de plus protéger l’Euro de la baisse?

La paire EUR/USD a atteint son plus bas niveau quotidien à 1,0995 hier et oscille autour de 1,1000, soit une baisse de 100 pips depuis le début de la semaine. La paire a affiché hier une troisième journée de baisse consécutive, se rapprochant ainsi des plus bas de janvier.

Un dollar américain plus fort a poussé l’EUR/USD plus loin dans la baisse. Le billet vert était en hausse sur le marché et a continué à augmenter suite à des données économiques américaines qui ont dépassé les attentes.

Le premier rapport a été l’ADP sur l’emploi qui a montré que le secteur privé a connu en janvier le meilleur mois depuis 2015. Plus tard, l’indice ISM non manufacturier a grimpé à 55,5 en janvier, contre 54,9 en décembre.

L’ISM des services a fait écho aux données également positives du secteur manufacturier publiées lundi, tandis que l’ADP est de bon augure pour le rapport officiel NFP sur l’emploi qui doit être publié vendredi et qui comprend les salaires et les données sur les salaires non agricoles.

Le Dollar Index progressait ainsi de son côté pour la troisième journée consécutive hier, s’échangeant au plus haut niveau depuis début décembre. Les rendements américains étaient également en hausse, tandis que les cours des actions à Wall Street ont clôturé en hausse hier.

L’EUR/USD de retour près du niveau critique de 1.10

La baisse de l’EUR/USD au cours des trois derniers jours a repoussé le prix près d’une zone de soutien clé, entre 1,0980 et 1,1000 (les plus bas de novembre 2019 et janvier 2020). Un cours de clôture quotidien inférieur à 1,1000 constituerait un signal baissier, laissant l’euro vulnérable à de nouvelles pertes. Le prochain soutien fort pourrait ensuite être observé à 1,0940.

Un signal positif pour l’euro serait un rebond net au-dessus de 1,1000. Un niveau de résistance se situe ensuite à 1,1065, à la confluence des moyennes mobiles sur 20 et 100 jours. Un cours de clôture supérieur à ce niveau permettrait d’atténuer la pression baissière.

Graphique EUR/USD D1

