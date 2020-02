EUR/USD : Les principales statistiques potentiellement influentes sur l’Euro ou le Dollar attendues cette semaine

Une semaine une fois de plus assez chargée attend la paire EUR/USD en ce qui concerne les indicateurs attendus dans le calendrier économique.

Aujourd’hui, les traders ont pu prendre connaissance de l’indice IFO du climat des affaires allemand supérieur aux attentes pour le mois de février, bien que cela n’ait pas vraiment soutenu l’Euro.

Comme chaque semaine, nous vous proposons donc dans cet article de faire le point sur les prochains événements susceptibles d’influencer l’Euro-Dollar :

Mardi 25 février 2020

Demain, les investisseurs s’intéresseront à 8h à une nouvelle estimation du PIB allemand du quatrième trimestre 2019. Aucune révision n’est anticipée par rapport à l’estimation précédente, et la croissance allemande devrait donc être confirmée à 0.1% en données trimestrielles et 0.3% en données annuelles.

Dans l’après-midi, on surveillera ensuite la confiance des consommateurs US selon le Conference Board, à 16h. Le consensus prévoit une légère hausse à 132 points après 131.6 points le mois précédent.

Mercredi 26 février 2020

Mercredi, on s’intéressera en Europe à un discours de la présidente de la BCE Christine Lagarde, à 14h30.

Aux Etats-Unis, ce sont les ventes de logements, attendues à 16h, qui attireront le plus l’attention. Le consensus prévoit un rebond de +3.5% après -0.4% précédemment.

Jeudi 27 février 2020

Jeudi, l’attention sera principalement concentrée sur les Etats-Unis, avec tout d’abord les commandes de biens durables à 14h30. Les économistes anticipent une baisse de -1.5% après +2.4% le mois précédent.

On surveillera simultanément la 2ème estimation du PIB US du dernier trimestre de l’année dernière, et la croissance est attendue inchangée à 2.1%.

Enfin, les promesses de ventes de logements à 16h seront également susceptibles d’influencer les échanges, et devraient bondir de 2.9% après -4.9% le mois précédent.

Vendredi 28 février 2020

Le dernier jour de la semaine commencera par les chiffres du chômage allemand du mois de février à 9h55. Le nombre de chômeurs est attendu en hausse de 3k après -2k précédemment, pour un taux de chômage prévu stable à 5%.

L’IPC préliminaire de l’Allemagne pour le mois de février sera attendu ensuite à 14h, et devrait s’afficher à 0.3% après -0.6% précédemment selon les estimations.

A 14h30, on surveillera ensuite les dépenses des ménages US du mois de janvier, attendues en hausse de 0.3% comme précédemment.

A 15h45, c’est ensuite le PMI de Chicago de février qui pourra influencer le Dollar. Le consensus prévoit une hausse à 45.8 points après 42.9 le mois précédent.

Enfin, le dernier indicateur économique de la semaine à surveiller en ce qui concerne EUR/USD sera l’indice de confiance des consommateurs selon l’Université du Michigan pour le mois de février. Il est attendu inchangé par rapport à la première estimation, à 100.9 points.

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.