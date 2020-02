EUR/USD : L’Euro accélère son rallye au-dessus de 1.10, mais attention à une possible correction imminente malgré les signaux haussiers

L’Euro-Dollar n’en finit plus de progresser, franchissant ce vendredi matin le seuil psychologique majeur de 1.10 avec un sommet à 1.1030 pour l’instant, continuant de profiter de la faiblesse du Dollar.

La principale raison de la remontée de la paire EUR/USD cette semaine repose sur la faiblesse du billet vert, qui est attaqué suite à l’apparition du coronavirus aux Etats-Unis, et suite au premier cas de contamination locale, avec en plus (et en conséquence= des anticipations de baisse de taux de la Fed qui progressent.

Toutefois, il faut faire preuve de prudence, car les investisseurs semblent oublier que l’épidémie se développe également en Europe, notamment en Italie et en Allemagne, ainsi qu’en France, et que l’économie européenne est encore plus exposée à la Chine que les Etats-Unis, sans compter le fait que la BCE pourrait elle aussi assouplir sa politique, même si il faut reconnaitre qu’elle a moins de marge de manœuvre que la Fed.

Il se pourrait donc que ces évidences sautent tôt ou tard aux yeux des traders, ce qui devrait faire corriger l’Euro.

D’un point de vue technique, on notera que l’EUR/USD a cassé au-dessus de la ligne de tendance baissière visible depuis le tout début de l’année, et au-dessus du seuil psychologique de 1.10, ce qui constitue deux signaux haussiers clés.

La prochaine résistance potentielle à prendre en compte est la moyenne mobile 100 jours à 1.1045 actuellement, avant le seuil psychologique de 1.11, où se trouve actuellement la moyenne mobile 200 jours.

Une cassure sous 1.10 affaiblirait le biais haussier immédiat, et on pourrait alors dans ce cas envisager une correction à 1.0950 dans un premier temps.

Enfin, on notera que le calendrier économique du jour sera assez chargé, ce qui pourrait également influencer l’évolution de l’EUR/USD.

On attendra notamment l’IPC allemand à 14h, les dépenses des ménages et l’indice des prix Core PCE à 14h30, l’indice PMI de Chicago à 15h45, et l’indice de confiance des consommateurs US calculé par l’Université du Michigan pour le mois de février à 16h.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1030 sur le Forex.

Graphique EUR/USD D1

