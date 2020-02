EUR/USD: L’Euro accélère son rallye face au Dollar, mais plusieurs obstacles clés approchent

Après avoir finalement franchi le seuil psychologique de 1.09 hier soir, après avoir passé la journée bloqué sous cette zone, l’Euro accentue sa hausse face au Dollar ce jeudi matin, avec un récent pic à 1.0945.

Pourtant, du point de vue de l’actualité, peu de facteurs favorisent la hausse de l’Euro. En effet, la panique qui anime les marchés en raison du coronavirus constitue à priori un facteur négatif pour l’Euro, sachant le regain d’inquiétude cette semaine est en grande partie lié à la propagation du virus en Italie, sans compter le fait que l’Europe est tout simplement davantage exposée à la Chine que les Etats-Unis.

Le seul élément qui peu expliquer le rallye de l’Euro est la baisse du Dollar, alors que le marché revoit ses anticipations de baisse de taux de la Fed, estimant que la banque centrale va agir pour prévenir les conséquences du coronavirus sur l’économie américaine, d’autant plus qu’une épidémie commence à se déclare aux Etats-Unis.

Cependant, les statistiques US restent solides, ce qui prive la Fed de raisons tangibles pour abaisser ses taux. De plus, on peut estimer que la BCE est au moins aussi susceptible que la Fed d’agir.

Aujourd’hui, le calendrier économique animé fournira plusieurs occasion de chambouler l’EUR/USD, avec les commandes de biens durables US, la seconde estimation du PIB US du dernier trimestre 2019, les inscriptions hebdomadaires au chômage US, et les promesses de ventes de logements US.

En ce qui concerne les facteurs techniques, on notera qu’une résistance potentielle se situe vers la zone de 1.0950, avant le seuil psychologique de 1.10, puis la moyenne mobile 100 jours à 1.1045.

De plus, on peut repérer en données journalières une ligne de tendance baissière visible depuis le début du mois de janvier. Celle-ci pourrait bloquer la paire Euro-Dollar vers 1.0970 si la hausse se poursuit à son rythme de ces derniers jours.

A la baisse, le seuil psychologique de 1.09 le premier support à prendre en compte. Sa cassure pourrait mettre en lumière des objectifs à 1.0875 et 1.0850.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0940 sur le forex.

Graphique EUR/USD H1

