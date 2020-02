EUR/USD: L’Euro devrait chuter à 1.0770 à moins d’un rapide retour au-dessus de 1.0926 selon 2 banques

L’EUR/USD est en mauvaise posture, actuellement dans sa troisième semaine consécutive de perte, face à de nombreux facteurs baissiers pour l’Euro, et haussiers pour le Dollar.

La paire a ainsi marqué de nouveaux creux annuels sous 1.08 hier, au plus bas depuis le mois d’avril 2017.

A cette occasion, nous vous proposons ci-dessous de faire le point sur les prévisions de deux banques afin d’identifier les prochains seuils importants à court terme pour la paire de devises la plus tardée du Forex :

Les stratèges du groupe UOB sont par exemple assez pessimistes sur l’EUR/USD et laissent entrevoir un mouvement potentiel vers 1,0770 et peut-être en dessous :

“Après s’être négocié latéralement pendant quelques jours, l’euro a chuté à 1,0784 avant de terminer la journée sur une note faible à 1,0791 (- 0,40 %). La soudaine reprise de l’élan suggère que l’euro a encore la possibilité de s’affaiblir jusqu’à 1,0770. Pour aujourd’hui, la perspective d’une rupture du prochain support à 1,0740 n’est pas élevée. La résistance est à 1,0820 suivi de 1,0840″.

Cependant, la banque note que « seul un mouvement au-dessus de 1,0860 (niveau de “forte résistance” précédemment à 1,0890) indiquerait que la faiblesse actuelle de l’euro a fait son temps. Sinon, une cassure à 1,0770 ouvrirait la voie à une nouvelle baisse vers 1,0740 (le prochain support est à 1,0700) ».

De son côté, la Commerzbank estime que la paire doit retrouver un niveau de 1,0926 et plus afin d’atténuer la pression à la baisse :

“L’EUR/USD s’est récemment arrêté au retracement de 1,0814/78,6% et à la tendance haussière de 1,0763 pour la période 2000-2020. Il s’agit d’un soutien essentiel et nous espérons qu’il permettra de contenir la baisse et de provoquer un renversement de tendance. Jusqu’à présent, il n’y a aucun signe de rebond, les rallyes à court terme devront retrouver au minimum 1,0926 afin d’atténuer la pression à la baisse immédiate”.

Enfin, on rappellera que l’événement principal du jour pour la paire EUR/USD sera la publication des minutes de la Fed à 20h. A ce propos, on notera que les analystes du courtier XM estiment que « le compte rendu de la dernière réunion du FOMC ne devrait pas être très enthousiasmant. Aucune mesure n’a été prise à l’époque, et le président Powell n’a rien dit de nouveau. Les investisseurs ont également eu des nouvelles de Powell après la tenue de cette réunion politique, de sorte que toute révélation majeure dans le procès-verbal est probablement hors sujet. »

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.