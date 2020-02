EUR/USD: L’Euro-Dollar est-il en train de se retourner durablement à la hausse?

A la lumière du comportement de l’EUR/USD depuis vendredi dernier, on est en droit de se demander si un retournement haussier de la tendance de fond n’est pas actuellement en cours.

L’Euro avait en effet nettement rebondit vendredi, au terme d’une troisième semaine consécutive de chute. A la réouverture du marché dimanche soir puis hier matin, EUR/USD a ensuite annulé une grande partie des gains de vendredi, stoppant cependant sa chute avant le seuil psychologique de 1.08. La paire a ensuite nettement rebondit hier après-midi.

Au final, on peut observer sur le graphique horaire une série de creux et de pics croissants, ce qui indique qu’un biais haussier se forme, bien que la question de savoir si il s’agit du début d’une hausse durable ou d’un rebond qui restera limité reste ouverte.

A court terme, on surveillera les MM 100 et 200 heures à 1.0815 et 1.0825 en tant que supports immédiats, avant le seuil psychologique de 1.08, et les creux de la semaine dernière vers 1.0770-1.0780.

A la hausse, le pic d’hier à 1.0875 sera la première résistance, avant le seuil psychologique de 1.09, dont la cassure confirmerait encore un peu la possibilité d’un retournement haussier durable. Ensuite, la zone de 1.0950, puis 1.10 seront les prochains objectifs haussiers potentiels.

En ce qui concerne le calendrier économique, on notera que la révision baissière du PIB allemand du T4 2019 ce matin (de 0.1% à 0% en données trimestrielles) ne semble pas avoir affecté l’Euro.

Cette après-midi, les traders surveilleront l’indice de confiance des consommateurs US selon le Conference Board, à 16h, anticipé en légère hausse à 132 points contre 131.6 précédemment.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0860 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

