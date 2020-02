EUR/USD: L’Euro reste bloqué sous 1.08 après les Minutes de la Fed, et avant celles de la BCE

L’Euro-Dollar a encore marqué un nouveau plus bas annuel hier, reculant jusqu’à 1.0781, mais semble hésiter à poursuivre trop franchement sa chute.

Hier, la journée avait été marquée par des statistiques américaines supérieures aux prévisions du consensus en ce qui concerne les mises en chantier, les permis de construire et l’IPP, ce qui a renforcé le billet vert, et mécaniquement pesé sur l’EUR/USD.

Il faut par ailleurs noter que le Dollar profite également des inquiétudes liées au coronavirus car l’Europe et sa monnaie sont plus exposés au commerce avec la Chine que les Etats-Unis, et aussi parce que le Dollar est davantage considéré comme une valeur refuge que l’Euro, bien que ce sentiment évolue.

A propos du coronavirus, on notera que la Fed n’a pas minimisé ce risque hier soir dans les minutes de sa réunion de fin janvier :

“La menace du coronavirus, en plus de son bilan humain, est apparue comme un nouveau risque pour les perspectives de croissance mondiale, que les participants ont convenu de surveiller de près”, peut-on lire dans le compte-rendu de la réunion du FOMC des 28 et 29 janvier.

Aujourd’hui, le calendrier économique réservera également son lot d’événement potentiellement influents sur les échanges, à commencer par les minutes de la réunion de la BCE à 13h30. Aucun indice de politique monétaire n’est attendu, mais comme pour les minutes de la Fed hier soir, il sera intéressant d’en apprendre davantage sur l’avis de la banque centrale à propos du coronavirus.

Aux Etats-Unis, les traders attendront l’indice de la Fed de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires au chômage, à 14h30.

En ce qui concerne l’analyse technique, le prochain support potentiel se trouve à 1.0750, avant le seuil psychologique de 1.07.

Toutefois, aucun support majeur n’est repérable avant 1.05 sur le graphique en données journalières.

E, cas de rebond, 1.08 et 1.0850 seront les premières résistances à prendre en compte, mais il faudrait pouvoir observer une cassure au-dessus de 1.09 pour considérer que la pression baissière diminue, et envisager un nouveau test du seuil psychologique clé de 1.10.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0790 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

