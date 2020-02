EUR/USD: L’Euro reste proche de ses récents creux annuels avant une journée particulièrement chargée

L’EUR/USD reste proche de ses nouveaux creux annuels enregistrés hier à 1.0777 au début de cette dernière journée de trading de la semaine, qui sera sans aucun doute la plus chargée du point de vue des publications d’indicateurs économiques, avec de nombreuses statistiques qui pourraient se révéler déterminantes pour l’Euro et le Dollar.

La question est donc de savoir si les chiffres du jour vont permettre à la paire EUR/USD d’accentuer sa chute, ou au contraire de rebondir, alors qu’elle est sur le point de terminer sa 3ème semaine consécutive de forte baisse.

L’ampleur de la baisse, et les corrections haussières très limitées qui ont eu lieu en cours de route plaident pour une remontée sur fond de prises de bénéfices, ce qui pourrait fournir une opportunité de se positionner à la vente, si le rebond n’est pas suffisant pour mettre en danger la tendance (c’est-à-dire si il se maintient sous 1.09).

Toutefois, ce sont les statistiques du calendrier économique du jour qui auront le dernier mot.

Ce matin à 9h30 les traders surveilleront PMI préliminaires du mois de février pour l’Allemagne, avant ceux de la zone euro à 10h. La matinée se terminera par l’IPC européen à 11h.

Aux Etats-Unis, les indices PMI préliminaires de février seront également au programme, à 15h45, avant les ventes de logements existants du mois de janvier à 16h.

Enfin, de nombreux membres de la Fed devraient s’exprimer ce vendredi, avec Bostic à 16h, Brainard à 16h15, puis Clarida et Mester à 19h30.

D’un point de vue graphique, le creux d’hier à 1.0780 est un support immédiat, avant 1.0750 et 1.07. A la hausse, 1.08 est une résistance immédiate avant 1.0850, mais il faudra que l’EUR/USD repasse au moins au-dessus de 1.09 pour remettre en question le biais baissier.

On pourra dans ce cas envisager un test de 1.10. Si l’Euro parvient à se maintenir au-dessus de ce seuil, un retournement haussier de fond deviendra le scénario le plus probable, et on visera alors la moyenne mobile 100 jours à 1.1050.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0795 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

