EUR/USD n’en finit plus de plonger, le programme chargé du jour va-t-il accentuer la baisse ou occasionner un rebond?

La baisse n’en finit plus sur l’EUR/USD, avec encore de nouveau creux annuels hier à 1.0826 au plus bas depuis avril 2017, mais cette forte pression baissière sera soumise au test de la publication de plusieurs statistiques clés pour l’Euro et le Dollar ce vendredi.

On attendra en effet le PIB de la zone euro à 11h, les ventes au détail US du mois de janvier à 14h30, la production industrielle un du mois de décembre à 15h15, et l’indice de confiance des consommateurs US selon l’Université du Michigan à 16h.

Le PIB préliminaire de la zone euro pour le dernier trimestre de l’année dernière afficher une croissance identique au trimestre précédent, à 0.1% d’un trimestre sur l’autre et à 1% en données annuelles.

Les ventes au détail US sont de leur côté anticipées en hausse de 0.3%, comme précédemment. La production industrielle devrait reculer de 0.2%, après -0.3% précédemment. Enfin, l’indice de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan est attendu en baisse à 99.5 après 99.8 précédemment.

Si ces statistiques se révèlent aussi mitigées que ne le prévoit le consensus ou sont au final pires que prévues, on pourra s’attendre à une correction du Dollar, qui évolue actuellement sur des niveaux élevés, ce qui devrait permettre un rebond de l’Euro-Dollar.

Il faut aussi rappeler que l’Euro chute depuis près de deux semaines, sans correction haussière significative. Dans ce contexte, on peut également s’attendre à des prises de bénéfices, compte tenu de la proche clôture hebdomadaire des échanges.

DU point de vue de l’analyse technique, il faut noter que le seuil psychologique de 1.08 est le premier support clé. La zone de 1.0890-1.09, qui contient la moyenne mobile 100 heures, est quant à elle la première résistance à prendre en compte.

Toutefois, compte tenu de la forte baisse, un retour confirmé au-dessus de 1.10 semble nécessaire pour commencer à parler de retournement haussier de la tendance de fond. On pourra alors éventuellement viser la moyenne mobile 100 jours, qui se trouve à 1.1055, puis le seuil psychologique de 1.11.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0830 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1

