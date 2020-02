EUR/USD : Quelles sont les prévisions des banques pour l’Euro-Dollar avant la journée clé de demain?

La paire EUR/USD a marqué de nouveaux creux annuels ce jeudi, avec un plus bas à 1.0852, face à un Dollar qui a légèrement profité des chiffres de l’inflation et des inscriptions hebdomadaires au chômage US légèrement meilleurs que prévus.

L’inflation core annuelle est en effet ressortie à 2.3% contre 2.2% anticipé, tandis que les inscriptions au chômage se sont affichées à 205k contre 210k anticipé.

Mais c’est au cours de la journée de demain que l’évolution à court terme de l’Euro-Dollar pourrait réellement se jouer, avec 3 statistiques US clés au programme : Les ventes au détail, la production industrielle, et la confiance des consommateurs selon l’Université du Michigan.

Dans cette optique, nous vous proposons de faire le point sur les prévisions à court terme de la Commerzbank et d’UOB, en ce qui concerne la direction de l’EUR/USD et les seuils à surveiller.

Selon Commerzbank, l’EUR/USD reste sous pression après avoir cassé sous le plus bas d’octobre à 1,0879, mais reste au-dessus de la ligne de tendance haussière 2000-2020 à 1,0763 qui représente un soutien important.

La banque estime également que “les rallyes intraday s’arrêteront probablement vers 1.0910/40” et identifia une autre résistance “entre les creux de novembre et de janvier, à 1,0981/92″.

De leur côté, les analystes d’UOB voient maintenant une baisse potentielle de l’EUR/USD vers la zone des 1,0810 dans les prochaines semaines :

« La reprise rapide et forte de l’élan suggère qu’une nouvelle faiblesse de l’euro est probable. À partir de là, à moins d’un mouvement au-dessus de 1,0905, l’euro devrait continuer à baisser jusqu’à 1,0840. Pour aujourd’hui, le prochain support important à 1,0810 est probablement hors de portée”.

Enfin, la banque souligne que « dans l’ensemble, il n’y a aucun signe avant-coureur de stabilisation de la phase de faiblesse actuelle de l’euro. Seul un mouvement au-dessus de 1,0950 indiquerait que la faiblesse de l’euro a fait son temps”.

Graphique EUR/USD H1

