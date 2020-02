Le Bitcoin se rapproche de plus en plus de 10.000$, mais les autres cryptos progressent davantage

Le Bitcoin fait un pas de plus vers le seuil clé de 10 000 dollars ce jeudi, atteignant ainsi son plus haut niveau depuis octobre dernier vers 9800$.

Le prix du bitcoin a augmenté de près de 40 % depuis le début de l’année, alors que les opérateurs et les investisseurs attendent avec impatience le prochain halving du mois de mai, parmi d’autres développements.

Cependant, le prix du bitcoin est largement dépassé par presque toutes les autres principales crypto-monnaies depuis le début de l’année, avec des gains de trois chiffres au cours des premières semaines de 2020.

Parmi les dix plus grandes crypto en valeur, le bitcoin SV, une ramification du bitcoin cash, qui est lui-même une ramification du bitcoin original, a enregistré la plus forte hausse jusqu’à présent cette année, soit 209 %.

Bitcoin SV, qui s’est séparé de bitcoin cash en 2018 et qui est contrôlé par le controversé informaticien australien Craig Wright, a connu une hausse fulgurante le mois dernier suite à des rapports selon lesquels Wright a acquis des documents qui pourraient aider à prouver qu’il a participé à la création de bitcoin il y a un peu plus de 10 ans.

Cette affirmation a été largement ridiculisée par la communauté des bitcoins et des crypto et Wright n’a pas encore réussi à étayer ses affirmations.

“Alors que les prix semblent augmenter et qu’une croissance substantielle se produit en termes d’offres de produits institutionnels et de clarté réglementaire, il y a encore des inconnues importantes qui planent sur le marché en général”, ont déclaré cette semaine les chercheurs de la plateforme de négociation de bitcoin et de crypto SFOX, laissant leurs perspectives de marché “neutres”.

Bitcoin reste cependant le principal moteur du marché des crypto, avec sa domination, une mesure de la valeur de bitcoin par rapport au marché plus large de la crypto, à 64,2 %, contre un peu plus de 50 % en février 2019.

“Il n’est pas certain que le bitcoin puisse servir de valeur refuge dans les turbulences géopolitiques à venir ; il n’est pas certain que l’appétit des institutions soit réellement présent pour toutes les offres de crypto institutionnelle qui sont lancées ; et il n’est pas certain que l’impact de la prochaine réduction de moitié de la récompense sur les blocs de bitcoin, dans quatre mois à peine, ait un impact sur le prix du bitcoin”, ont ajouté les analystes de SFOX.

Les dix autres crypto les plus importantes, à l’exclusion des stable coins, ont également augmenté plus que les pièces de monnaie jusqu’à présent cette année.

La deuxième crypto la plus précieuse, l’Ethereum, a augmenté de 60 %, tandis que la troisième, le XRP de Ripple, a augmenté de 47 %.

Le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, a souligné les performances de XRP depuis le début de l’année, en tweetant son agacement face à l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire, devenu bitcoin, et à la suggestion de l’investisseur en crypto Mike Novogratz, qui suggère que XRP connaîtra une autre année morose en 2020, en demandant une “vérification des faits”.

De son côté, le Litecoin a augmenté de 78%, tandis que l’EOS a bondi de 77% jusqu’à présent en 2020.

Graphique Bitcoin D1

