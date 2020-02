Les actions mondiales se dirigent vers leur pire semaine depuis la crise financière, les marchés paniquent face au risque de pandémie de coronavirus

Les marchés boursiers du monde entier s’effondrent en territoire de correction alors que les craintes d’une éventuelle pandémie s’intensifient, avec des cas du nouveau coronavirus qui surgissent en dehors de la Chine.

Plus de 83 000 personnes dans une cinquantaine de pays ont été infectées. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré jeudi que le virus avait “un potentiel pandémique”.

Les indices MSCI ACWI et MSCI World, deux indices boursiers de référence qui suivent les entreprises mondiales, ont tous deux baissé d’environ 9 % depuis lundi et devraient connaître leur pire semaine depuis 2008.

En Europe, le Stoxx 600 a baissé de 3,6 % pour clôturer la séance de jeudi en territoire de correction et a encore reculé de 4,4 % après la première heure et demie de négociation vendredi, se dirigeant également vers sa pire semaine depuis octobre 2008.

Depuis vendredi après-midi, lors de la séance de négociation asiatique, sept grands indices de la région Asie-Pacifique ont fait l’objet de corrections : Le Nikkei 225 du Japon, l’indice composite de Shanghai, le Hang Seng de Hong Kong, le Kospi de Corée du Sud, le S&P/ASX 200 d’Australie, l’indice Straits Times de Singapour et l’indice composite SET de Thaïlande.

Vendredi a vu jusqu’à présent les premiers cas de virus confirmés en Nouvelle-Zélande, au Belarus, en Lituanie et au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique.

Valentin Marinov, responsable de la recherche sur les devises du G-10 au Crédit Agricole, a déclaré vendredi matin au “Squawk Box Europe” de CNBC que l’épidémie pourrait déclencher la prochaine récession mondiale.

Le Dow Jones a chuté de près de 1 200 points jeudi, la plus forte baisse en un jour de l’histoire, pour se retrouver en territoire de correction, alors que la moyenne des 30 actions se dirige également vers sa pire semaine depuis la crise financière de 2008.

Le S&P 500 et le Nasdaq sont tous deux tombés en correction après avoir atteint des sommets il y a seulement six jours, et les marchés américains devraient prolonger leurs pertes à l’ouverture de vendredi, le Dow ayant perdu plus de 700 points.

Les investisseurs du monde entier ont afflué vers des actifs perçus comme des “valeurs refuge”, notamment les obligations d’État. Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans et des obligations du Trésor à 30 ans, qui évoluent en sens inverse des prix, ont plongé à des niveaux historiquement bas au cours de la séance matinale européenne de vendredi, tandis que les rendements des bunds allemands et des gilts britanniques ont également chuté.

Le prix du Brent a encore baissé de 2,4 % vendredi matin pour se situer juste en dessous de 51 dollars le baril, tandis que le WTI a glissé de 2,8 % pour atteindre environ 45,80 dollars le baril.

