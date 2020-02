L’Or au plus haut depuis février 2013 face à l’inquiétude liée au coronavirus, vers une rapide hausse à 1700$ l’once?

Le métal jaune continue de battre des records : Vendredi, le prix de l’or a en effet atteint son plus haut niveau en sept ans et devrait afficher sa meilleure semaine en un mois et demi, la demande pour cette valeur refuge ayant été stimulée par une augmentation des nouveaux cas de coronavirus en Corée du Sud.

La Corée du Sud a signalé 52 nouveaux cas de coronavirus, ce qui porte le total national à 156, tandis que le Japon a signalé les premiers décès à bord d’un bateau de croisière qui représente le plus grand groupe d’infections en dehors de la Chine.

L’or au comptant a augmenté de 0,4 % pour atteindre 1 635 dollars l’once, son plus haut niveau depuis février 2013. Pour la semaine, les prix ont augmenté de 2,5 % jusqu’à présent et devaient afficher leur plus forte hausse hebdomadaire en pourcentage depuis le 3 janvier.

“L’or semble être principalement touché par l’incertitude du virus … et il s’est propagé dans le monde entier”, a déclaré John Sharma, un économiste de la National Australia Bank, ajoutant que l’impact de l’épidémie sur le tourisme, les voyages et la croissance alimentait la demande d’or.

“Soudainement, la situation en Corée, le navire japonais et les compagnies aériennes de Singapour réduisant une grande partie de leurs services répandent une certaine crainte … ce n’est pas très encourageant en termes de croissance, d’investissement, de confiance des consommateurs et des entreprises”, a déclaré Sharma.

La poursuite de la propagation de l’épidémie pourrait faire dérailler une reprise “très fragile” prévue de l’économie mondiale en 2020, a par ailleurs averti mercredi le Fonds monétaire international.

La Chine a réduit son taux de prêt de référence jeudi pour atténuer l’impact du virus sur son économie et devrait prendre d’autres mesures.

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse au monde, le SPDR Gold Trust, ont augmenté de 0,25 % pour atteindre 933,94 tonnes jeudi, leur plus haut niveau depuis novembre 2016.

Pour la suite, l’or au comptant pourrait atteindre une fourchette de 1 639 à 1 667 dollars l’once, a déclaré l’analyste technique de Reuters Wang Tao. De leur côté, les analystes de la banque Citi ont récemment relevé leur objectif à 6-12 mois sur l’or à 1700$ l’once.

Graphique XAU/USD D1

