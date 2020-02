Pourquoi il faut investir sur les actions Amazon et Facebook face à une crise du coronavirus qui devrait s’installer sur la durée

Après des semaines passées à ignorer l’épidémie de coronavirus, les bourses plongent finalement plongé depuis lundi lundi.

Le S&P 500 a perdu 3,4 % hier, le Dow Jones Industrial Average a cédé 3,6 % et le Nasdaq a chuté de 3,7 %. Ce fut le pire jour sur le marché boursier US depuis plus d’un an.

Les cas signalés de COVID-19 ont augmenté au cours du week-end dans des pays comme l’Italie, Israël, la Corée du Sud et l’Iran, montrant aux investisseurs que la maladie pourrait être une pandémie mondiale, perturbant les affaires et la vie quotidienne non seulement en Chine mais aussi dans le monde entier.

Cependant, les investisseurs avertis savent que les ventes comme celles-ci créent souvent de grandes opportunités d’achat, car des actions par ailleurs brillantes se négocient au rabais. Dans cette optique, voici trois actions sur lesquelles j’ai un œil si les actions continuent de s’effondrer en raison des craintes liées aux coronavirus.

1.Amazon.com

Amazon.com (NASDAQ:AMZN) a chuté de 4,1 % lundi, passant momentanément sous la barre des 2 000 dollars par action et une valorisation de 1 000 milliards de dollars. L’action a atteint un sommet historique la semaine dernière à 2 185,10 $ mais a depuis abandonné 8 % en raison des craintes d’une épidémie.

Pour une entreprise géante, le titre Amazon a tendance à être volatile, car la société est toujours évaluée comme une action de croissance et est sujette à des surprises comme ce qui s’est passé avec son rapport sur les bénéfices du quatrième trimestre. Cependant, il ne semble pas y avoir de bonne justification pour qu’Amazon chute de près de 10%, abandonnant près de 100 milliards de dollars de valeur boursière, à cause du coronavirus.

Comme presque tous les autres détaillants américains, Amazon’s dépend de la Chine pour sa chaîne d’approvisionnement, car une grande partie des marchandises vendues sur la plateforme proviennent de la deuxième économie mondiale. Mais en raison de son marché, beaucoup de produits vendus sur Amazon sont redondants. Amazon ne dépend pas d’un seul fournisseur pour une certaine gamme de produits, et les acheteurs non plus. En outre, les concurrents d’Amazon dans le domaine de la vente au détail aux États-Unis sont dans une position beaucoup plus vulnérable que le géant du commerce électronique en cas de ralentissement durable de la production en Chine. Un tel événement pourrait entraîner la fermeture plus rapide des magasins des détaillants de briques et mortier faibles et même pousser certaines chaînes en difficulté à la faillite.

Amazon est également peu exposé directement à la Chine, ayant retiré son marché du pays l’année dernière après que la concurrence des entreprises locales, dont Alibaba et JD.com, se soit avérée trop intense. Ses autres activités, notamment l’informatique en nuage et les produits Kindle, sont restées modestes face au pouvoir de réglementation du gouvernement.

Après son dernier rapport sur les bénéfices, il est clair que l’entreprise est plus forte que jamais. Le transport maritime en un jour de Prime est un succès retentissant, et le nombre de ses membres est passé de 100 millions à 150 millions en 19 mois. Il est peu probable que COVID-19 entrave de manière significative la société, mais elle pourrait causer des dommages à ses concurrents. Les craintes de l’épidémie pourraient faire baisser le stock, mais il ne fait aucun doute qu’Amazon, qui se concentre sur le long terme, va rebondir.

2.Facebook

Un autre géant de la technologie, Facebook (NASDAQ:FB), s’échangeait déjà dans une fourchette de valeur avant la vente de lundi. Les actions du géant des médias sociaux ont chuté de 4,5 % lundi, même s’il est curieux de savoir pourquoi le titre a été plus touché que le S&P 500. Après tout, Facebook était déjà bon marché avant que les inquiétudes concernant l’épidémie ne se propagent, et la société est bien protégée contre un impact direct du virus.

Premièrement, Facebook n’est pas exposé à la Chine, à l’exception de ses appareils de réalité virtuelle Oculus. Deuxièmement, la société gagne de l’argent grâce aux personnes qui utilisent des sites tels que Facebook et Instagram, et le temps d’écran ne semble être encouragé que par une épidémie, en particulier celle qui a poussé des millions de personnes dans le monde entier à annuler leurs projets de voyage et même à annuler des événements tels que le Carnaval de Venise.

En tant que société de publicité, Facebook dépend de la croissance économique globale, car les entreprises sont moins susceptibles de dépenser dans un climat de récession, mais Facebook attire un grand nombre d’annonceurs, petits et grands, et offre une capacité unique à atteindre des clients potentiels. Les entreprises qui utilisent Facebook dépendent de sa portée, et elles ne vont pas soudainement abandonner juste parce que le coronavirus bouleverse les marchés.

Facebook est également très rentable et dispose de 54 milliards de dollars de liquidités, ce qui lui permet de résister à des perturbations prolongées. L’action se négocie à un ratio C/B de 21 sur la base des bénéfices ajustés et de la somme en espèces. Compte tenu de son taux de croissance, l’action semble déjà être une bonne affaire.

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés.