Rapport NFP globalement solides, tous les chiffres détaillés dans cet article

Un mois de janvier anormalement doux a contribué à faire progresser le marché de l’emploi américain, avec une augmentation de 225 000 emplois non agricoles pour le mois, bien au-dessus des estimations de Wall Street selon les chiffres publiés à 14h30.

Le taux de chômage a augmenté à 3,6 %, mais pour la bonne raison que le taux d’activité a augmenté de 0,2 point de pourcentage à 63,4 %, ce qui correspond à son plus haut niveau depuis juin 2013, selon les données publiées vendredi par le ministère du travail.

Les économistes interrogés par Dow Jones prévoyaient une croissance de la masse salariale de 158 000 et un taux de chômage de 3,5 %, le plus bas depuis plus de 50 ans.

Un indicateur plus global du marché du travail, qui inclut les travailleurs découragés et ceux qui occupent des postes à temps partiel pour des raisons économiques, a également progressé, augmentant de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 6,9 %. Le taux de chômage dit réel était auparavant à son plus bas niveau dans l’histoire des séries de données.

Toutefois, le ratio emploi/population de l’enquête sur les ménages a augmenté pour atteindre 61,2 %, son plus haut niveau depuis novembre 2008 et 0,5 point de pourcentage de plus qu’il y a un an.

L’industrie de la construction, sensible aux conditions climatiques, a été la première à créer des emplois, avec 44 000 postes supplémentaires, bien au-dessus de sa moyenne de 12 000 en 2019.

L’industrie manufacturière, qui a connu un effondrement pendant plusieurs mois, a perdu 12 000 postes, presque entièrement en raison de la baisse des ventes de véhicules et de pièces détachées.

Les loisirs et l’hôtellerie, un autre secteur également touché par les conditions météorologiques, ont ajouté 36 000 postes, tout comme les soins de santé. Les services professionnels et commerciaux ont augmenté de 21 000, portant à 390 000 le nombre d’emplois créés par ce secteur. Le transport et l’entreposage ont augmenté de 28 000.

Malgré ces chiffres élevés, les marchés ont réagi négativement, le Dow Jones Industrial Average indiquant une baisse de plus de 100 points à l’ouverture.

“Le rapport est sans ambiguïté bon”, a déclaré Ed Campbell, gestionnaire de portefeuille à la QMA. “Une forte croissance et une progression des salaires décente mais pas trop rapide devraient être bonnes pour les actions.

Il y a eu d’autres bonnes nouvelles pour les travailleurs : Le salaire horaire moyen a augmenté de 3,1 % par rapport à l’année dernière pour atteindre 28,44 dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 3 % de croissance. Cela a marqué 18 mois consécutifs de hausse des salaires supérieure à 3 %, puisque le chiffre initialement annoncé de 2,9 % pour décembre a été révisé à la hausse à 3 %.

Sur le forex, on notera que la réaction haussière du Dollar face à ces chiffres est restée modérée, mais suffisante pour maintenir un biais baissier sur la paire EUR/USD.

Copyright (c) 2020 ProfesseurForex.com. Tous droits réservés