L’action Tesla affiche une hausse si explosive que les analystes commencent à la comparer…au Bitcoin!

Tesla est actuellement la coqueluche de Wall Street. L’ascension des actions du constructeur de véhicules électriques est quasi-parabolique et la montée en flèche de ces derniers jours fait que certains investisseurs comparent le bond à la montée en flèche de bitcoin en 2017.

Pour mettre les choses en perspective, les actions de Tesla ont augmenté de 36% pour atteindre un prix record d’environ 887 dollars rien qu’au cours des deux dernières sessions. La société dirigée par Elon Musk a fait un bond de 180 % au cours des trois derniers mois et, depuis son plus bas niveau de clôture du 3 juin à 178,97 $, les actions de la société ont gagné plus de 395%.

À titre de comparaison, l’indice composite COMP du Nasdaq, qui est très axé sur la technologie, a progressé de 2,10 %, dépassant ainsi l’indice SPX S&P 500 de 1,50 % et l’indice DJIA Dow Jones Industrial Average de 1,44 %, ce qui représente une hausse de 12,3 % au cours des trois derniers mois, de 5,5 % depuis le début de l’année et de près de 30 % depuis le début du mois de juin.

Les gains exceptionnels de Tesla, qui s’expliquent en partie par les recommandations d’achat des analystes et les meilleurs résultats trimestriels du constructeur automobile, ont fait sourciller certains investisseurs de Wall Street, inquiets de voir les gains aller trop loin et trop vite.

Au moins l’un d’entre eux, Michael Novogratz, a comparé la hausse de Tesla au mouvement parabolique du bitcoin.

En 2015, Novogratz a quitté le monde du capital-investissement, après avoir participé à la création de Fortress Investment Group, pour s’aventurer dans le monde des monnaies numériques.

Mais sa comparaison avec le Bitcoin n’est peut-être pas exagérée. Début 2017, sa valeur est passée d’environ 885 dollars à 19 783 dollars en novembre, soit une augmentation impressionnante de 2,100 %.

Bien sûr, on sait comment cette histoire s’est terminée. Le prix du bitcoin s’est effondré peu après avoir atteint son sommet.

Cependant, le bon côté des choses, c’est qu’il est toujours en hausse à plus de 9000$.

L’éminent analyste Tom Lee de Fundstrat a déclaré qu’une partie des gains de Tesla peut être attribuée aux gestionnaires d’investissement dans le Russell 1000 Growth ajustant leurs portefeuilles pour mieux s’aligner sur le poids de Tesla dans cet indice.

“Tesla représente 0,7 % du poids dans le Russell 1000, mais 15 % des gains depuis le début de l’année”, a-t-il écrit dans une note de recherche de mardi.

“En d’autres termes, [la crainte de ne pas être pris en compte] des gestionnaires de la croissance du Russell 1000 contribue probablement à cette hausse prodigieuse. L’année dernière, le rendement de Tesla était à peu près conforme au marché et il était assez volatile, de sorte que de nombreux gestionnaires ont probablement sous-pondéré Tesla”, a-t-il écrit.

Quoi qu’il en soit, de nombreux observateurs du marché conseillent la prudence lorsqu’il s’agit d’acheter Tesla maintenant, l’une des meilleures recherches sur Google l’étant : “Devrais-je acheter les actions de Tesla ?” Cela ressemble à l’époque de bitcoin où les investisseurs faisaient des recherches similaires sur Internet.

