XAU/USD : L’Or corrige après ses records d’hier, mais la tendance de fond reste pour l’instant positive

Le prix de l’or a chuté mardi alors que les investisseurs ont enregistré des bénéfices après que le métal jaune ait atteint son plus haut niveau depuis plus de sept ans lors de la session précédente et que les actions aient retrouvé un certain équilibre, mais une flambée des cas de coronavirus en dehors de la Chine a plafonné les pertes de l’or.

L’or au comptant a reculé de 0,7 % à 1 649,70 dollars l’once, après avoir chuté de 1,7 % à un moment donné au début de la session. Les contrats à terme sur l’or américain ont chuté de 1,5 %, à 1 652 $. Lundi, le métal avait augmenté de 2,8 % pour atteindre 1 688,66 $, son plus haut niveau depuis janvier 2013.

Le recul du jour peut-être au moins en partie expliqué par des prises de bénéfices. L’or a été sévèrement suracheté au cours des deux dernières semaines en raison de l’épidémie de coronavirus et des attentes d’une politique monétaire plus souple pour compenser les impacts de l’épidémie.

Il faut également avouer que le niveau de crainte recule globalement. Les marchés boursiers asiatiques ont trouvé une certaine stabilité après qu’une vague de ventes anticipées se soit essoufflée.

Rappelons que le nombre de décès dus aux coronavirus est passé à sept en Italie lundi, alors que plusieurs pays du Moyen-Orient étaient confrontés à leurs premières infections.

“On craint de plus en plus que le virus ne devienne maintenant un problème mondial. Il perturberait les chaînes d’approvisionnement mondiales partout dans le monde et risquerait de plafonner l’activité économique quotidienne”, a déclaré Jeffrey Halley, analyste de marché principal à OANDA.

La propagation rapide du virus au-delà de la Chine a accru les craintes quant à son impact sur l’économie mondiale, ce qui incite les traders à parier que la Réserve fédérale américaine sera pressée de réduire les taux pour amortir le choc.

Si les banques centrales réagissent à la propagation mondiale en abaissant les taux d’intérêt ou en poursuivant l’assouplissement monétaire, l’or en bénéficiera, a déclaré de son côté l’analyste d’ING Warren Patterson.

Enfin, d’un point de vue graphique, on peut estimer que la tendance restera globalement positive sur le fond tant que l’Or conserve le seuil de 1625$ l’once. Avant cela, la moyenne mobile 100 heures à 1636$ sera à considérer comme un support immédiat.

Graphique XAU/USD H1

