5 indicateurs économiques clés susceptibles de largement influencer l’EUR/USD cette semaine

Le coronavirus va biensûr rester le principal sujet de préoccupation des investisseurs cette semaine, mais contrairement aux semaines précédentes, les opérateurs pourront se reposer sur plusieurs statistiques couvrant la période d’impact de la pandémie de coronavirus en ce qui concerne l’Europe et les Etats-Unis.

Comme chaque semaine, nous vous proposons donc ci-dessous notre sélection des statistiques européennes et américaines les plus importantes de la semaine, et qui sont les plus susceptibles d’impacter les échanges sur la paire EUR/USD.

Lundi 23 mars

Cette journée de lundi ne comporte aucune statistique importante, cependant, on relèvera que la Fed a annoncé de nouvelles mesures pour soutenir le marché, ce qui semble avoir pesé sur le Dollar, les assouplissements de politique de la Fed étant des facteurs mécaniquement baissiers pour le billet vert.

Mercredi 24 mars

Demain sera sans doute la journée la plus importante de la semaine, avec la publication des indices PMI préliminaires européens. Le PMI manufacturier de l’Allemagne est donc attendu en forte baisse à 39.6 pour le mois de mars, après 48 en février. L’indice des services devrait afficher une baisse du même ordre en passant de 52.5 à 42.5 selon les prévisions du consensus.

Pour l’ensemble de la zone euro, le PMI manufacturier est prévu à 39, après 49.2 en février, tandis que l’indice des services devrait ressortir à 39, contre 52.6 le mois précédent.

Mercredi 25 mars

Mercredi, les investisseurs s’intéresseront à la seconde estimation de l’indice IFO du climat des affaires allemand de mars, attendu révisé en baisse de 96 à 87.7 points.

Quel impact sur la paire EUR/USD ?

Les indices PMI préliminaires du mois de mars seront les premiers indicateurs économiques européens à mesure l’impact de la pandémie de coronavirus. Et encore, à peu près tous les aspects de cette crise ont empiré depuis les enquêtes PMI dont les résultats seront publiés demain.

En d’autres termes, aussi mauvais que les chiffres seront demain, ils devraient se révéler encore pire le mois prochain, et sans doute également au moins le mois suivant.

Voir les indices PMI s’effondrer pourrait ainsi pénaliser l’EUR/USD, mais il ne faut pas oublier que le plongeon affiché par la paire depuis le 9 mars a épuisé une bonne partie de son potentiel de baisse.