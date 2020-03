BTC/USD : le choc boursier du jeudi 12 mars n’a pas brisé la tendance haussière de long terme

Le cours du Bitcoin n’a pas échappé à la fuite des capitaux des marchés financiers depuis un bon mois et la propagation du Covid-19 à l’échelle mondiale. Aucun actif, aucune classe d’actif n’a pu se prévaloir d’avoir joué un rôle refuge, les capitaux ont avant tout cherché à se translater en liquidités, le « cash » étant revêtu l’aspect refuge le plus solide.

Le BTC/USD a subi une séance de forte baisse, de sortie massive des capitaux des contrats futures Bitcoin le jeudi 12 mars, si l’on en croit les données du rapport Commitment Of Traders de la CFTC aux Etats-Unis.

Mais cela ne s’est pas traduit par une cassure de support susceptible de remettre en cause de la tendance haussière de fond. Dans ce billet technique, je vous propose deux graphiques. Le premier est en données mensuelles avec une échelle logarithmique et le second en données journalières avec une échelle classique. D’un point de vue chartiste, le choc boursier récent n’a pas détruit la tendance haussière de fond, au contraire, nous pouvons même considéré qu’il construit cette dynamique en s’intégrant dans un range de long terme, une vague numérotée 4 (approche en vagues d’Elliott) avant un cinquième temps de hausse qui nous mènerait vers de nouveaux records historiques cette année ou en 2021.

Cours du Bitcoin en données mensuelles

En données journalières, le cours du Bitcoin évolue au-dessus de la ligne de tendance haussière à cheval sur les années 2018 et 2019 et propose un trading range Tenkan-sen / Kijun-sen (système ichimoku) alors que nous sommes à moins de 60 jours du Halving (division par deux de la prime de minage). Avec l’annonce du QE no limit de la Réserve Fédérale aux Etats-Unis, j’envisage une tendance haussière vers les 7600$ dans un premier temps. Le pivot technique de long terme se situe toujours à 10.000$.

BTC/USD – graphique journalier avec la plateforme TradingView