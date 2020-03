Comment COVID-19 va impacter les marchés en avril

Traditionnellement, le mois d’avril est l’une des périodes les plus chargées de l’année. Ce mois est le passage de l’hiver au printemps, mais beaucoup espèrent que le mois d’avril sera celui du passage de la crise actuelle de COVID-19. En mars, les marchés ont connu des niveaux records de volatilité, le coronavirus étant devenu une pandémie mondiale. Les marchés qui croyaient initialement qu’il s’agissait d’un problème chinois, ont rapidement réalisé que cela dépassait largement l’Extrême-Orient. Cette prise de conscience a laissé les marchés se livrer à des échanges sporadiques, puisque nous avons assisté à plusieurs mouvements records.

L’or a été l’un des instruments financiers les plus touchés, s’échangeant jusqu’à 150 $, pour être évalué à 1 705 $ avant de tomber à 1 440 $ quelques jours plus tard. Ces énormes fluctuations ont été normales en mars, mais cela va-t-il se poursuivre en avril ? Ou le passage sûr au sortir de cette crise historique commencera-t-il enfin à se manifester ?

À quoi ressembleront les marchés en avril ?

Il n’y a pas de réponse courte à cette question car plusieurs facteurs restent à déterminer. Le principal, cependant, est de savoir comment les nations du monde entier vont continuer à faire face à cette crise croissante.

Europe

En mars, nous avons vu la propagation du virus atteindre l’Europe, l’Italie étant l’un des pays les plus touchés, dépassant même la Chine en tant que pays ayant enregistré le plus grand nombre de cas d’infection, atteignant jusqu’à 101 000 infections. En conséquence, et alors que d’autres pays voisins ont souffert, la plupart des pays du continent ont décidé d’imposer des restrictions aux voyages nationaux et étrangers. La plupart d’entre eux sont allés jusqu’à appliquer une politique stricte de “confinement”, avec, dans certains pays, une application par les forces armées.

En conséquence, nous avons vu le taux EURUSD atteindre son plus faible niveau en 4 ans. L’euro étant à son plus bas niveau depuis l’annonce du Brexit, de nombreux indices européens ont été massivement vendus.

DAX – Allemagne – est tombé de 13882 à 7969

CAC – France – est tombé de 6104 à 3630

Alors que nous nous dirigeons vers le mois d’avril, avec ces chutes principalement dues à l’inconnu et aux spéculations sur l’ampleur de l’impact de la pandémie sur ces économies européennes respectives, des données seront publiées en avril pour souligner l’impact réel jusqu’à présent. Si elle est pire que les hypothèses initiales, nous pourrions voir d’autres ventes se produire.

Etats-Unis

Du début à la mi-mars, l’Europe a été l’épicentre de la propagation, mais la fin du mois a vu ce passage de bâton traverser l’Atlantique pour atteindre les États-Unis. Les États-Unis comptent désormais presque autant de cas que l’Italie et la Chine réunies, avec plus de 170 000 cas signalés dans la plus grande économie du monde. En conséquence, nous avons vu l’adoption d’une loi de relance de 2 000 milliards de dollars pour aider à lutter contre la pandémie. La Réserve fédérale s’est également empressée de ramener les taux à ZÉRO, en procédant à deux réductions de taux en l’espace de deux semaines.

Cette action fiscale et monétaire a joué son rôle en aidant les marchés nationaux, mais les données provenant des États-Unis ont déjà montré l’ampleur de la situation. Un nombre record de 3,3 millions de personnes ont déjà déclaré être au chômage en raison de COVID-19. Les marchés attendent maintenant d’autres nouvelles, comme la confiance des consommateurs qui sera publiée plus tard dans la journée et le taux de chômage vendredi, pour voir le véritable impact de ces mesures sur l’économie.