EUR/USD ignore la panique liée au coronavirus, quels sont les seuils à surveiller à court terme ?

Après le plongeon de la semaine dernière, la paire EUR/USD semble prendre le chemin d’une consolidation, celle-ci ayant évolué sans tendance entre 1.1050 et 1.1235 environ hier.

Alors que le coronavirus avait joué un grand rôle dans les évolutions de l’Euro-Dollar cette semaine, la paire a visiblement ignoré le vent de panique qui animait les bourses mondiales hier, avec des indices US qui ont notamment chuté de 12% environ.

Car si la panique met en lumière le statut de valeur refuge du Dollar, les assouplissements massifs que la Fed a annoncé dimanche, avec notamment une baisse de taux de 1%, réduisent d’un autre côté son attrait, d’autant plus que les taux des Bons du Trésor marquent des records baissiers.

D’un point de vue graphique, on notera que la moyenne mobile 100 heures semble avoir servi de barrière haute hier. On continuera donc de surveiller cet indicateur en tant que résistance immédiate ce mardi, d’autant plus que la moyenne mobile 100H se fond actuellement avec le seuil psychologique de 1.12, renforçant l’importance de cet obstacle.

Au-delà, la zone de 1.1235-1.1260 sera la prochaine résistance importante, avant le seuil psychologique de 1.13.

A la baisse, 1.11 est à considérer comme un support immédiat, avant les creux de la semaine dernière vers 1.1055, et le seuil psychologique clé de 1.10.

Enfin, on notera qu’en plus de l’actualité liée au coronavirus et aux actions des gouvernements et banques centrales pour en atténuer l’impact économique, les investisseurs devront aussi surveiller un calendrier économique chargé ce mardi.

On attendra en effet ce matin à 11h l’indice ZEW du climat des affaires allemand du mois de mars. L’impact du coronavirus devrait entrainer un plongeon de l’indice à -26.4 points, au plus bas depuis 7 mois, contre 8.7 points précédemment.

Aux Etats-Unis, l’indicateur économique le plus important concernera les ventes au détail, bien que la période concernée, le mois de février, ne puisse refléter l’impact de la crise du coronavirus.

Les analystes s’attendent en moyenne à des ventes au détail en hausse de 0.2%, après +0.3% le mois précédent.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.1150 sur le Forex.