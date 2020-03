EUR/USD : les supports techniques mensuels préservés in extremis

Depuis le début du choc boursier, le cours de l’euro dollar s’est montré de plus en plus volatil avec des allers-retours entre 1.07$ et 1.15$, soit plus de 700 pips, balayés presque trois fois en l’espace de 4 semaines. Sur cette même période, l’univers du Forex a été bouleversé par les modifications radicales de politique monétaire des grandes Banques Centrales. Le cas le plus représentatif est le volte-face monétaire de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) qui a passé son taux directeur de 1.50% à 0% et qui a engagé un programme de rachat d’obligations (Quantitative Easing) sans aucun plafond. La Banque Centrale Européenne (BCE) de Christine Lagarde lui a emboîté le pas, une vague à venir de création de monnaie qui est à la source de ces 700 pips de volatilité réalisée par le taux EUR/USD sur la période.

Les Etats-Unis et la Zone Euro sont actuellement en plein coeur de la propagation massive du Coronavirus Covid-19, les économies sont à l’arrêt et il n’y a aucune date fixée pour envisager le point de départ du déconfinement progressif.

La semaine passée, le cours de l’euro dollar a rebondi sur sa ligne de tendance haussière mensuelle, à la faveur d’une chute du dollar US (DXY) dans le sillage des 3 millions de nouveaux chômeurs aux Etats-Unis (record historique pour les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage). Sur le plan fondamental, il y a donc actuellement une convergence monétaire totale, le taux EUR/USD va poursuivre son évolution sans tendance de fond, avec des séances fortement erratiques les unes par rapport aux autres.

Cours de l’euro dollar en journalier – source TradingView

Sur le plan de l’analyse technique pure, la prochaine clôture mensuelle sera acquise demain, mardi 31 mars à l’issue de la session Forex américaine. Le taux EUR/USD devrait donc parvenir à préserver in extremis ses soutiens chartistes en données mensuelles, mais sans pour autant franchir les fortes résistances qui le couvrent depuis de nombreux mois. Pour le mois d’avril, il faut s’attendre à des oscillations entre 1.07$ et 1.12$/1.15$, sans qu’une tendance définitive et durable ne s’impose. En terme de stratégies de trading, il faut donc appliquer à la lettre un unique adage : achat sur support et vente sous résistance, en écartant les niveaux techniques de second rang.

Graphique EUR/USD en bougies japonaises hebdomadaires