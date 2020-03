EUR/USD : L’Euro-Dollar rebondit après de nouveaux creux annuels, mais est-ce durable ? Sans doute pas…

Une fois de plus, la paire EUR/USD a accentué sa correction hier avec de nouveaux plus bas annuels, confirmant un mouvement de recul qui dure depuis le 9 mars.

La panique internationale liée à la pandémie de coronavirus entraine la plupart des investisseurs et traders à se ruer vers les valeurs refuges, et donc sur le Dollar, ce qui explique la forte chute de l’Euro.

Après avoir marqué hier un creux annuel 2020 tout proche du seuil de 1.0650, la paire EUR/USD a cependant rebondit jusqu’à un pic à 1.0770 avant le début de la session européenne ce vendredi matin.

Toutefois, ce rebond semble déjà perdre de la vigueur. Les opérateurs semblent en effet hésiter à soutenir un plus ample rebond de l’Euro alors que la devise fait face à une résistance vers 1.08, qui en plus d’être un seuil psychologique correspond au creux de mercredi et au sommet d’hier.

Il ne faut pas non plus oublier que les nouveaux achats d’actifs annoncés hier par la banque centrale européenne pèsent également sur l’Euro en diluant mécaniquement sa valeur, alors que le marché a désormais digéré les baisses de taux de la Fed, et que le Dollar ne devrait plus être affecté par d’autres baisses de taux, la Fed ayant exclu le recours à des taux négatifs.

Il est donc possible que le rebond actuel de l’EUR/USD soit une bonne opportunité de vente, qui permettrait de viser les creux d’hier, voire un peu plus haut par sécurité.

Si les creux d’hier sont cassés, ce qui suppose également une cassure sous le support du seuil psychologique de 1.07, le seuil psychologique de 1.06 pourrait ensuite être la prochaine cible des vendeurs.

En cas de maintien du rebond, une cassure au-dessus de 1.08 annulerait les possibilités de vente immédiate. Cependant, il en faudrait beaucoup plus pour envisager un retournement haussier durable de la tendance de fond. Ce n’est selon nous qu’au-dessus de 1.10 au moins que cela sera le cas.

Enfin, en ce qui concerne le calendrier économique de ce vendredi, on surveillera les ventes de logements existants aux Etats-Unis pour le mois de février à 15h.

Le consensus anticipe une hausse de 0.7% après une baisse de -1.3% le mois précédent. Cependant, ces chiffres concernant une période non affectée par le coronavirus, leur importance sera à relativiser, et le marché pourrait ignorer la publication.

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0785 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1