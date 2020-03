EUR/USD : une clôture en données mensuelles aux conséquences haussières

Depuis la session Forex du 21 février dernier, le cours de l’euro dollar développe une séquence de “remontada”, un mouvement haussier vertical sur fond des nouvelles anticipations monétaires vis-à-vis de la Réserve Fédérale des Etats-Unis. Le marché envisage en effet une baisse de taux de 50 points de base du taux d’intérêt des fed funds, une décision qui devrait être prise lors de la réunion du 18 mars prochain si l’on en croit le prix des contrats futures négociés à la Bourse de Chicago sur le taux d’intérêt des fed funds. La FED semble vouloir à nouveau démontré sa réactivité, probablement poussée à l’action immédiate par la chute de WallStreet la semaine passée, une vitesse de baisse hebdomadaire plus vue depuis la crise financière de 2008 et le krack de 1987.

Quant à la Banque Centrale Européenne (BCE), qui dispose de bien moins de marge de manœuvre avec un taux de refinancement déjà à zéro, cette dernière ne serait pas pressée de basculer en taux négatif.

Sur le plan de l’analyse technique, la reprise haussière du cours de l’euro dollar se fait depuis des niveaux de support en données mensuelles et après avoir comblé le gap haussier du 21 avril 2017. La hausse en forme de V-bottom en données journalières a permis de préserver les lignes de tendance haussière en données mensuelles et de reprendre les plus bas de l’année 2019. La cible première de cette reprise vient d’être atteinte à 1.1150$/1.1180$, soit le Kumo (système ichimoku) en données hebdomadaires ainsi qu’une ligne de tendance baissière en données hebdomadaires.

On peut désormais s’attendre à un retracement ou un trading range, avant une tentative probable de dépasser les 1.1180$ pour aller chercher 1.1240$.

Cours de l’euro dollar en bougies japonaises journalières – TradingView