La chute se poursuit pour l’EUR/USD, vers de nouveaux creux annuels ce jeudi ?

La paire EUR/USD reste sous pression ce jeudi dans le cadre d’une tendance baissière qui dure depuis désormais 10 jours.

L’Euro se trouve actuellement proche de son creux d’hier marqué à 1.0800, un seuil qui devra être considéré comme un support immédiat, avant le creux annuel 2020 à 1.0777.

Le principal facteur qui explique la chute de l’Euro est le renforcement du Dollar, face à une fuite vers les valeurs refuges, alors que la pandémie de coronavirus continue de faire paniquer les marchés financiers.

De plus, l’ampleur de l’épidémie en Europe et les mesures de relance et de soutien massives que les gouvernements commencent à mettre en place implique un risque de dangereux dérapages budgétaires, surtout qu’une récession est probable.

En d’autres termes, une nouvelle crise de la dette, avec les risques d’éclatement de la zone euro que cela implique, pourrait survenir, ce qui pourrait maintenir une pression considérable sur la monnaie unique.

Aujourd’hui, en plus des actualités liées à la propagation du coronavirus, les traders devront tenir compte de quelques statistiques dans le calendrier économique américain.

On attendra en effet l’indice manufacturier de la Fed de Philadelphie et les inscriptions hebdomadaires au chômage à 13h30.

L’indice de la Fed de Philadelphie, qui couvre la période du mois de mars, le premier mois où l’économie US et le sentiment a commencé à être affecté par le coronavirus, devrait en toute logique plonger lourdement.

Le consensus des économistes anticipe un plongeon à 10 points, après 35.7 points le mois précédent. Pour les inscriptions au chômage, l’anticipation des analystes est à 220k, en hausse par rapport à 211k le mois précédent.

D’un point de vue technique, la banque UOB a noté ce matin : “Nous nous attendions à un affaiblissement de l’euro, mais nous avons estimé que le support de 1,0900 était probablement hors de portée. Cependant, l’euro a plongé à 1,0800 avant de remonter. Bien qu’il soit fortement survendu, ce déclin rapide ne montre pas encore de signe de stabilisation. En d’autres termes, il est trop tôt pour s’attendre à un rebond soutenu. L’euro doit passer au-dessus de 1,1050 (la résistance mineure est à 1,1000) afin d’indiquer que la faiblesse actuelle s’est stabilisée. D’ici là, l’euro pourrait revenir au niveau de 1,0800, peut-être même tester le plus bas du mois dernier à 1,0775.”

Actuellement, la paire EUR/USD évolue autour de 1.0870 sur le Forex.

Graphique EUR/USD H1