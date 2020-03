La FED réduit ses taux, Biden gagne, est-il temps de se concentrer sur les FNP ?

Après que Joe Biden ai volé la vedette lors du Super Mardi, et la décision de la FED de réduire les taux d’intérêt au plus haut niveau depuis la crise de 2008, beaucoup attendent maintenant le reste de la semaine pour trouver d’autres fondamentaux qui pourraient potentiellement avoir un impact sur les marchés.

Cette semaine étant la première semaine de mars, nombreux sont ceux qui se tournent maintenant vers vendredi pour découvrir les opportunités potentielles créées par la publication du rapport américain sur les salaires non agricoles (Non-Farm Payrolls). Ce rapport donne généralement aux opérateurs une indication sur l’état de l’économie américaine du point de vue de la croissance de l’emploi. Avant sa publication officielle, de nombreux commentateurs de marché, banques d’investissement, etc. donnent leurs projections sur ce que pourrait être le chiffre potentiel et cela est indiqué sur des calendriers économiques comme celui qui suit. Ceux-ci couvrent trois sections : le chiffre précédent, le chiffre projeté et le chiffre réel qui est traditionnellement laissé en blanc jusqu’à ce que l’annonce ait été faite. Pour le rapport qui sera publié vendredi prochain, il présentera les données relatives à l’emploi pour le mois de février, avec une projection de 175 000 emplois.

La récente série de publications a vu les chiffres réels dépasser les attentes, et a été l’une des raisons pour lesquelles les marchés des indices américains se sont négociés à des sommets historiques. Cependant, la FED est intervenue mardi pour une réduction d’urgence des taux. Beaucoup pensent maintenant que cela pourrait être une mesure préventive pour contrôler la volatilité potentielle créée si la croissance de l’emploi est plus faible que prévu, en raison de la crise du Coronavirus.

Donc, pour un trader qui lit ceci, la question sera probablement de savoir comment non seulement négocier cette annonce de nouvelles, mais aussi potentiellement profiter de la volatilité qu’elle crée ? Voici comment.

Quels marchés sont impactés par le NFP ?

Chaque événement fondamental ou Macro aura un impact sur un ensemble de marchés financiers. Avec les emplois non agricoles – les impacts varient. Cependant, voici le point de départ. Puisqu’il s’agit d’un rapport de l’emploi Américain, l’impact se fera dans un premier temps sur les marchés US. Qu’il s’agisse d’actions ou d’indices, ou même de dollar américain (USD). Les chiffres de l’emploi créés traditionnellement du mouvement dans ces marchés. Voici ci-dessous la liste des 5 marchés les plus impactés par le NFP.

Or EURUSD Pétrole brut SP500 USDJPY

Les traders attendent la publication des chiffres afin de voir 2 choses, dont chacune d’entre elle offrira un résultat différent sur la façon dont un marché est immédiatement tradé. Tout d’abord, on regarde si le chiffre NFP dépasse les sommes prévues. Si le chiffre est meilleur que prévu, cela veut traditionnellement dire de la croissance dans les marchés US puisque plus de jobs ont été créés. Vous devriez donc voir un USD fort, ce qui dans certains cas pourrait booster les prix des actions, etc… D’un autre côté, si le chiffre du moment ne répond pas aux attentes, cela pourrait être vu comme un mauvais signe pour les marchés US. Toute faiblesse des marchés US est généralement considérée comme un signe positif pour les marchés refuge tels que l’Or, le Franc Suisse et le Yen japonais.

Considérez toutefois la chose suivante. Même si l’équation ci-dessus peut être vérifiée, il y a d’autres variables qui pourraient également impacter le mouvement de prix. Il est donc essentiel de ne jamais trader purement en fonction d’une seule information. C’est typiquement la raison pour laquelle on voir d’excellents traders utiliser plusieurs formes d’analyses en décidant quand et où entrer une position.